Shakira confiesa sentirse muy inspirada e ilusionada: ‘Estoy en una luna de miel’

Shakira ha dado cátedra de fortaleza y resiliencia al levantarse tras uno de los golpes más duros en su vida. Tras su mediática separación de Gerard Piqué, la colombiana inició una nueva vida en Miami y tuvo un resurgir profesional que le ha dado innumerables premios y satisfacciones. Plena y radiante, la cantante asistió al Faena Forum de Miami Beach, donde fue entrevistada previo a la celebración de los Premios Billboard de la Música Latina, donde figura como la gran favorita al estar nominada en 12 categorías. En la charla, ‘Shaki’ se sinceró por completo sobre su sentir y su inspiración en estos momentos.

La cantante habló con Leila Cobo, chief content officer, Billboard Latin/Español, y se dejó ver muy plena. “Estoy muy inspirada, estoy con ganas. No sé qué me pasa... Ha habido etapas en las que me tienen que llevar como con una grúa al estudio, me tienen que arrastrar. A veces se pelea uno con su trabajo, a todo el mundo le pasa. Pero ahora estoy en una luna de miel con esto de hacer música y con mi carrera. Estoy enamorada de lo que hago”, reconoció.

Shakira confesó que la música ha sido su salvación y que para ella el proceso de composición es una “catarsis”. “Siempre ha jugado un papel terapéutico, y cuando más escribo es cuando peor estoy. La vida me pega un revolcón y de esto he aprendido mucho y me siento más fuerte. No pensé que tuviese tanta energía vital para superar ciertas etapas de la vida. Y resulta que era menos frágil de lo que pensaba. Mi música ha sido mi herramienta principal de supervivencia”, aseguró.

Shakira ha roto récords con las canciones que ha lanzado tras su separación de Piqué, una de ellas fue la que hizo con el argentino Bizarrap, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la cual incluso rompió récords Guinness. “Con esa canción me decían: ‘Cambia la letra, eso no puede salir...’ y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas. Soy una mujer, una loba herida”, expresó. “Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios”, reflexionó sobre lo vivido en el plano personal.

La intérprete de Monotonía también se sinceró sobre su creciente confianza en sí misma. “Antes sufría si se me paraba un pelo, sufría si se me escurría el delineador. Hoy en día no es que me importan menos las cosas, pero tengo una mejor perspectiva. Puedo priorizar qué es lo que realmente importa y lo que no importa tanto”, expresó. “Pero también siempre he tenido mucha concentración en el detalle y sigo teniéndola. Quizá más ahora (...) No es algo con lo que cuentas desde el principio, es algo que se va construyendo con el tiempo también. Tu criterio va construyéndose con el tiempo”, explicó.

En este evento, Shakira recibió una gran sorpresa que compartió en sus redes sociales. “Gracias por todo el amor y el apoyo! Cuatro número 1 Billboard, uno en el Global Top 200, Acróstico, cuatro discos de platino en Estados Unidos y dos de Copa Vacía en Estados Unidos. Agradecida siempre”.

Se sentía sola en Barcelona

Para Shakira, mudarse a Miami fue el mejor bálsamo para sobrellevar el duro proceso personal que significó su ruptura. Y es que, en esta ciudad encontró la motivación, el cariño y la inspiración para seguir haciendo música. “Estar en Barcelona era estar prácticamente sola. No hay una industria musical ahí activa. Cada vez que tenía una idea, tenía que esperar a que el productor estuviese en Europa y le dieran ganas de pasar por Barcelona”, contó.

“Era todo muy lento y se quedaban muchas ideas en el vacío. Me quedaba sin poder ejecutar muchos de mis planes. Yo creo que por eso también estaba desmotivada. Ahora el estar aquí, cerca de tantos colegas, productores y músicos y amigos, es una gran motivación”, expresó agradecida.

