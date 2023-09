Alejandra Espinoza y su romántica felicitación a su marido: ‘Eres mi persona favorita de este mundo’

Más allá de su exitosa carrera en la televisión, para Alejandra Espinoza no hay nada más valioso que su familia. La presentadora mexicana está felizmente casada con Aníbal Marrero, padre de su adorado hijo Matteo y con quien ha sorteado las más duras pruebas. De hecho, a hace algunas semanas celebraron por todo lo alto su 12° aniversario de bodas. Ahora que está por terminar el mes, ha llegado un nuevo festejo, y es el cumpleaños del coreógrafo puertorriqueño. Como era de esperarse, la también actriz ha tomado sus redes sociales para dedicarle una romántica felicitación.

Dado que Aníbal se encuentra de viaje, Alejandra le dedicó un mensaje a la distancia, a la espera de reencontrase pronto para celebrar juntos. “Feliz cumpleaños amor mío. Jamás podría expresarte con palabras lo mucho que te amo y lo agradecida que estoy con Dios por tu vida, por cuidarte y protegerte durante todos estos años”, escribió la conductora en su Instagram.

“Eres mi persona favorita de este mundo, la persona perfecta para mí. Nos haces muy felices a Matteo y a mí, te extrañamos muchísimo. Happy B-day my luv”, agregó Alejandra en su post. Junto a estas palabras, compartió además un hermoso video en el que se le ve a ella y a Aníbal caminando por la orilla de la playa tomados de la mano, mientras el sol se pone en el horizonte y tiñe el cielo de color naranja.

Los comentarios no tardaron en hacerse presentes, pues los seguidores de la mexicana le enviaron felicitaciones a su esposo y buenos deseos. Entre todos los mensajes destacó justamente el del cumpleañero, quien agradeció la dedicatoria de su esposa y dijo que pronto se reunirá con ella y su pequeño. “Te amo con todo mi ser... Ya les llego prontoooo”, comentó.

Su historia de amor inició gracias a ‘Nuestra Belleza Latina’

Hace unos años, Alejandra contó en entrevista para Enamorándonos USA que Aníbal le atrajo desde el inicio, cuando él era profesor de baile en la Mansión de la Belleza de Nuestra Belleza Latina, certamen en el que ella participó. “A mí Aníbal siempre me gustó. A mí me gustaba desde que lo vi. Yo tenía novio, y no es algo de lo que yo estoy orgullosa, pero Aníbal me gustaba”, confesó.

“Mi asistente, Janet, me decía: ‘tienes que ver a esta mexicana espectacular, una flaca (con unos atributos) así bien bellos, es preciosa, es la mejor es la que va a ganar…”, contó él por su parte. “El día de la semifinal de NBL fue un momento muy importante en nuestra relación. No pude contestar la pregunta que me tocó. Yo ahí tiré la toalla, yo dije ‘yo no voy a seguir pasando vergüenzas’. Ya no quería salir”. El equipo de producción envío a Aníbal para tranquilizar a ‘Ale’ y él habló con ella”, contó. Pero ella no lo escuchó como tal pues quería que él la besara, y aunque eso no sucedió, Alejandra regresó al escenario y se coronó como la reina de NBL.

