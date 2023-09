En busca del nombre de su bebé, Francisca pide ayuda a sus fans y revela si buscará a la niña

La sonrisa de Francisca es la prueba infalible de la dicha que llena su hogar y su corazón ahora que se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé. Feliz y entre amigos, hace una semana reveló en Despierta América que la cigüeña le llevará un niño que se convertirá en el hermanito menor de Gennaro. Aunque está disfrutando de esta etapa al máximo, aún hay mucho qué hacer antes de darle la bienvenida al pequeño en febrero próximo, como elegir su nombre. Y para tener más opciones, Francisca pidió ayuda a sus fans para encontrar el nombre italiano perfecto para su bebé.

“Buscando”, fue lo que respondió la ex Nuestra Belleza Latina cuando le cuestionaron cómo se llamará el nuevo integrante de la familia. En una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, explicó el tipo de nombre que quisieran ella y su esposo, Francesco Zampogna. “Manden ideas. Nombres fuertes italianos que combinen con Zampogna”, especificó.

La gente puso manos a la obra y de inmediato hubo propuestas como Lorenzo, Alessandro, Luca, Marco, Enzo o Giorgio. “¡Me gustan! Síganme mandando ideas”, dijo emocionada.

Con su primer hijo las cosas fueron un poco más sencillas, y es que Gennaro lleva el nombre de un amigo de la familia de Francesco que tuvo un gran impacto en su vida. Además, el nene de dos años también se llama Antonino como su abuelo paterno, y Gammelier, como el padre de Francisca.

Después de honrar a los hombres importantes de sus vidas con el nombre de su primogénito, Francisca y Francesco tienen libertad creativa de elegir el nombre de su segundo bambino, por lo que buscan algo que no sólo vaya bien con el apellido; sino que también suene bien con el nombre de su hermano mayor.

¿En busca de un tercer bebé?

El segundo embarazo de Francisca no ha sido tan complicado en síntomas como el primero. La feliz mamá se encuentra en forma, en su semana 20 sólo ha subido 11 libras y no ha tenido náuseas, malestares extremos o antojos incontrolables. Con esta nueva experiencia, la idea de volver a escribirle a la cigüeña no está del todo descartada. “A ver cómo me va con este bebé, pero sí me encantaría un tercero”, dijo la presentadora de TV cuando le preguntaron si tendría otro hijo.

La duda del público viene, en parte, luego de que Fran confirmara que será mamá de otro niño, pues la mayoría de sus seguidores estaban emocionados esperando a que su bebé fuera niña. Imaginando a su familia en el futuro, Francisca se sinceró sobre un posible tercer embarazo: “Me encantaría una niña”. Sin embargo, también está feliz por la familia que tiene: “Si Dios quiere pues así será; si no, soy mamá de varones”, concluyó.