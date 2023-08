Entre lágrimas, ‘El Flaco’ se pronuncia acerca del deceso de su hija: ‘Ya se la entregué a Dios’

Luego de que se diera a conocer el deceso de la hija de Luis Ángel ‘El Flaco’, el cantante salió a ofrecer sus primeras declaraciones para agradecer la cobertura que han hecho los medios, así como dar las gracias a las personas que estuvieron en los funerales de María Fernanda. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, ‘El Flaco’ también hizo un llamado a los jóvenes para que se cuiden y no tomen decisiones equivocadas, como su hija, quien se metió al mar presuntamente en estado etílico.

María Fernanda, hija de ‘El Flaco’

“Me siento un poco mejor para hablar del tema, no había tenido el valor. Es algo que me duele en el alma y me está pegando muy duro”, dijo al inicio de su video, retomado por medios como El Gordo y la Flaca. “Las personas que fueron a despedir a mi hija, amigos, familiares, les agradezco mucho que hayan guardado la privacidad en estos momentos verdaderamente difíciles”.

“Ya mi hija está entrerrada, ya se la entregué a Dios. Él me dio el privilegio de poderla querer, poderla disfrutar, poder ser ese padre por un tiempo y él decidió llevársela y yo no reniego de eso, nunca te imaginas que vaya a pasar lo que pasó”, indicó el cantante de música resgional mexicana.

“Siento que es un sueño, a veces siento que voy a despertar y que diré ‘ay es una pesadilla’, pero no es así, es real. Es un golpe durísimo”, agregó. El exvocalista de Los Recoditos indicó que esta tragedia llegó en el momento menos esperado. “De repente todo está bien... Firmé con una gran compañía, está bien tu mamá, está bien tu papá, tenemos salud, tenemos abundancia y no te imaginas de verdad que ni por aquí me pasaba y pasa”.

‘El Flaco’ aconsejó a los jóvenes

“Gente, jóvenes que andan en la fiesta, que andan en todo lo que es el desmad** cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión”, indicó. “Todos hemos sido jóvenes, yo sentía que la vida no se me iba a acabar... Tuve muchas cosas pero la vida me dio más de una oportunidad, pero aquí sigo. No es así con todos, mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no fue solo un susto y dejó un vacío bien cab** aquí. No sé cuánto tiempo va a tardar para medio entrender lo que está pasando”, agregó.

Luis Ángel ‘El Flaco’ pidió a los jóvenes ser conscientes

“Padres, cuiden a sus hijos, aunque se los echen de enemigos, porque uno les jala la rienda. Hoy en día hay muchas libertades, es diferente a cuando nosotros estábamos morros, era bien distinto”, señaló.

“No es malo divertirse, todos podemos tomar, salir de fiesta, ir de antro el fin de semana, no hay nada de malo en eso de repente las decisiones que tomamos cuando estamos en ese estado. Mi hija tomo la decisión de meterse al mar. Las banderas estaban ahí, de que estaba peligroso, eran banderas rojas. No las vio, se metió y no pudo salir”.

