Livia Brito anuncia su separación de Mariano Martínez

En noviembre del año pasado, Livia Brito compartía ilusionada su compromiso con Mariano Martínez. La pareja se encontraba disfrutando de unas románticas vacaciones por Italia, cuando el asesor de nutrición le hizo la gran pregunta. Los fans de la actriz cubana estaban ansiosos por la boda y también por noticias sobre un bebé, pues ella había revelado que estaba buscando embarazarse. Sin embargo, las cosas no resultaron como todos habrían esperado, y hoy la estrella de telenovelas ha anunciado su separación.

©@liviabritopes



Livia y Mariano se comprometieron en un viaje a Italia.

Este 31 de julio, luego de una serie de inesperadas rupturas que han sacudido el mundo de la farándula, Livia tomó su cuenta de Instagram para compartir un breve comunicado sobre el fin de su relación con Mariano, detallando que ésta ocurrió varios meses atrás.

“Por medio de la presente, haremos del conocimiento público que hemos decidido terminar nuestra relación de pareja desde febrero de este año por mutuo acuerdo”, dice la primera parte de la declaración. “Ya no somos una pareja sentimental pero aún nos tenemos cariño y respeto”, continúa.

©@yosmimariano



La actriz ha anunciado que su relación con Mariano terminó en febrero.

“Agradecemos al público y a los medios de comunicación su comprensión ante esta situación ya que no hablaremos más del tema. Todo nuestro cariño y agradecimiento: Livia Brito, Mariano Martínez”, concluye el mensaje. La actriz no agregó nada más en su publicación, e incluso prefirió desactivar los comentarios en este post. Por su parte, él no se ha referido sobre la ruptura en sus propias redes sociales.

Estaba ilusionada con ser mamá

Tras su compromiso con Mariano, Livia había confesado que estaba intentando convertirse en mamá. “Feliz, estoy trabajando en el embarazo, algunas cuestiones médicas que no están lo que pueda controlar, pero está en manos del doctor. Los últimos análisis salieron todo bien, pero ya, creo que si Dios quiere en marzo o en febrero me puedo embarazar según mi ciclo”, contaba en enero pasado en un encuentro retomado por Berenice Ortiz.

“Ya terminé todos los exámenes y estoy con el tratamiento y quiero gemelitos o cuates y es un poquito más complicado”, confesaba entonces la estrella de telenovelas, quien confesó que incluso se había tomado una pausa en su carrera para enfocarse en su búsqueda de la maternidad.

En febrero, mes en el que ahora se sabe terminó su relación con Mariano, Livia canceló su participación en una gala de premios. “Me invitaron a Premio Lo Nuestro, ya lo había anunciado, pero el día de ayer fui al ginecólogo y me comentaron que mis óvulos todavía no están totalmente maduros para poder hacer el tratamiento médico, que me tengo que esperar un poco más y que posiblemente lo podamos hacer el 26”, explicó. “Y les podré dar la noticia de que si Dios quiere, estaré embarazada”, indicó en aquel entonces.

En abril, en la que ya estaba soltera, la guapa cubana habló de los obstáculos para embarazarse. “Estoy otra vez en tratamiento porque tengo un problema médico, se llama endometriosis, es una cuestión que tengo que llevar tratamiento para poder embarazarme. Por eso no me he podido embarazar”, contó a Despierta América (Univision). “Me acabo de hacer la extracción de los óvulos, pero todo bien, en buen camino, si Dios quiere pienso yo que sí (quedaré embarazada)”,

Si bien en el comunicado de su ruptura no ahondó en el tema de sus planes de embarazo, todo apunta a que las cosas no salieron como ella esperaba pues, de hecho, actualmente está grabando una nueva telenovela, Minas De Pasión (TelevisaUnivision), la cual se estrenará el próximo 21 de agosto.

