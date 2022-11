Livia Brito y su novio se comprometen en romántico paseo por Venecia

Livia Brito le dice adiós a la soltería de forma oficial, luego de dar a conocer que comprometió con su novio Mariano Martínez. El galán de la actriz de origen cubano le pidió matrimonio durante unas románticas vacaciones por Italia, específicamente en Venecia, mientras daban un paseo a bordo de una góndola. A través de sus redes sociales, la estrella de telenovelas compartió un video del momento exacto en el que Mariano le hace la ‘gran pregunta’ tras darle un tierno besito y mostrarle un anillo de diamantes en una cajita roja. “Claro que si mi amor 🥰 @yosmimariano Te Amo ❤️”, se lee junto al video.

©@liviabritopes



Livia Brito y Mariano se comprometieron en Venecia

El momento se dio mientras la pareja paseaba por las aguas del Gran Canal de Venecia. En el clip, la futura esposa muestra con orgullo su anillo, mientras luce visiblemente emocionada y hasta con una que otra lágrima de felicidad. Los besos, las miradas cómplices y los abrazos no faltaron en este momento tan único para la pareja, la cual tiene cerca de cuatro años de relación.

Mariano, quien es entrenador personal y asesor en nutrición, replicó en sus stories de Instagram el video de Livia, así como los buenos deseos de sus seguidores.

Aunque la estrella de La desalmada se ha catacterizado por ser hermética con su relación, en diciembre de 2021 compartió al programa Pinky Promise en YouTube cómo fue que se dio el flechazo entre ellos, además de revelar qué fue lo que la enamoró de Mariano.

“Llevo 3 años en pareja con Mariano. Me siento muy feliz, muy contenta, muy a gusto, muy tranquila, muy relajada“, dijo en el show, hace casi un año. Él era su entrenador personal y fue así como se fueron acercando, pero Livia dejó claro que él en ningún momento fue atrevido con ella o algo parecido. “Nunca hizo más de lo que tenía que hacer, o sea nunca se propasó, jamás me insinuó, nunca me vio de otra forma más que como su clienta, jamás, y uno como mujer lo siente. Y él era como muy tranquilo, era como que llegaba a hacer la clase y bueno chao, adiós“, contó.