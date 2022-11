Lista para los Latin GRAMMY, Thalía impacta con una joya única

Entusiasmada por su participación en los Latin GRAMMY

En sus historias de Instagram, Thalía reveló que estaba viajando a Las Vegas, donde ya se encontraban Luis Fonsi, Anitta y Laura Pausini, con quienes alternará la conducción de la ceremonia de premios. “Empezando los ensayos para los Latin GRAMMY”, escribió el boricua al compartir una selfie junto a la brasileña y la italiana. “Mañana nos hacemos la misma foto pero con mi querida Thalía”, agregó.

La intérprete de No me acuerdo retomó esta imagen colocándose junto a sus compañeros por medio de un simpático montaje. “¡Pero por qué esperar! ¡Ya me puse ahí!”, escribió divertida la cantante, quien en 2019 recibió el Premio de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación.