Latin GRAMMY 2022: Todos los detalles de la próxima entrega

De acuerdo con Univision, Noche de Estrellas también tendrá la cobertura total de eventos previos, como el reconocimiento a las Leading Ladies of Entertainment y al Best New Artist Showcase, ceremonia privada que se llevará a cabo el 15 de noviembre y presentará al diverso grupo de nominados a Mejor Nuevo Artista. En cuanto al evento Leading Ladies of Entertainment, Kany García, Rocío Guerrero, Rosa Lagarrigue y Janina Rosado serán reconocidas por su ardua labor dentro de la industria del entretenimiento.

Por su parte, Amanda Miguel, Rosario Flores y Myriam Hernández recibirán el Premio a la Excelencia Musical, gracias a sus contribuciones durante trayectoria.