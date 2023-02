Livia Brito cancela su participación en Premio Lo Nuestro por causas de fuerza mayor

Livia Brito ya tenía todo listo para su participación en Premio Lo Nuestro, sin embargo, de última hora ha anunciado que no podrá asistir al evento. A través de sus redes sociales, la estrella de telenovelas como La desalmada anunció que tiene una causa de fuerza mayor que atender: su tratamiento de fertilidad para quedar embarazada. Desde el año pasado, la actriz de origen cubano había revelado que desebaba convertirse en mamá por lo que en estos momentos, no hay nada que sea más importante para ella que la posibilidad de convertirse en madre.

©GettyImages



Livia Brito tiene planes de embarazarse

“Me invitaron a Premio Lo Nuestro, ya lo había anunciado, pero el día de ayer fui al ginecólogo y me comentaron que mis óvulos todavía no están totalmente maduros para poder hacer el tratamiento médico, que me tengo que esperar un poco más y que posiblemente lo podamos hacer el 26”, explicó. “Y les podré dar la noticia de que si Dios quiere, estaré embarazada”, indicó.

A pesar de que no estará en la 35° edición de los premios, Livia agradeció que la consideraran para tal evento. “Muchas gracias a Premio Lo Nuestro por haberme invitado, de verdad es un honor para mí. Ya tenía todo preparado, pero si Dios quiere pronto vamos a estar acariciando una pancita”.

Fue en octubre del año pasado cuando la estrella de televisión dio a conocer que la filmación de la segunda parte de La desalmada se aplazaría, pues quería convertirse en madre y era algo que ya había hablado con los productores de la telenovela.

“Creo que ya llegó el momento, tengo muchas ganas hace mucho tiempo de embarazarme y por eso se detuvo un poquito la producción de La desalmada 2. Yo estoy esperando que sean cuates, mellizos, gemelos, que sean dos de una vez porque soy una persona que me gusta todo el tiempo estar trabajando, entonces obviamente cuando esté embarazada y cuidando a mis bebés voy a querer estar con ellos y dudo mucho que a los tres meses vaya a estar trabajando, la verdad”, confesó en un video en sus redes sociales el año pasado acerca de sus planes y la maternidad.

La detención de su expareja

Además de dar a conocer que no estaría en Premio Lo Nuestro, Livia aprovechó para hablar sobre el arresto del cantante Said Pichardo ‘El Caballero’ en la Ciudad de México. De acuerdo con Univision, las autoridades le confiscaron a Pichardo armas de fuego, drogas y una fuerte suma de dinero en efectivo.

La actriz se desmarcó por completo del detenido, con el que tuvo una relación de tres años, de 2016 a 2019. “Yo tuve una relación hace más de seis años con esta persona esta persona, lo conocí como cantante y como empresario y no he sabido nada más de él, ya han pasado muchísimos años de esto”, indicó.