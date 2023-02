Además de los traumas físicos que tuvo que soportar, la protagonista de Mujer de Nadie y La Desalmada contó que su ex le infundió muchas inseguridades. “Él me engañó en Colombia y me empecé a dar cuenta porque yo ya no le gustaba cómo era”, recordó. “Me decía: ‘Tú no sabes cocinar, tú no sirves para nada”’.