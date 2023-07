Nadia Ferreira se une a la tendencia del Barbiecore y la llaman la ‘Barbie paraguaya’

Aunque está enfocada en sus primeros días como madre, Nadia Ferreria no ha dejado de lado sus redes sociales y se ha apuntado al trend de moda; el del estilo ‘Barbiecore’. A propósito del estreno de la película de la muñeca más famosa del mundo, la modelo le rindió un homenaje con su estilo particular, luciendo un look espectacular en color fuscia, el cual ha dejado encantados a sus seguidores, e incluso la novia de uno de los hijos de Marc Anthony reaccionó a su post.

©@nadiaferreira



Nadia Ferreira sorprendió a sus fans con un look de Barbie

“Solo porque es temporada de Barbie”, escribió la bella Nadia junto a la fotografía, a la cual reaccionaron sus miles de seguidores. “La Barbie paraguaya”, “La Barbie perfecta sí existe”, “Nuestra Barbie”, “Desde Mattel para el mundo”, “La Barbie real”, fueron algunos de los comentarios de sus fieles seguidores. En medio de estos eacciones, también llamó la atención el comentario de Kylie Jane Marco, la novia de Cristian Muñiz, el hijo mayor de Marc Anthony y Dayanara Torres. La joven, quien recién celebró su graduación universitaria, comentó el post de Nadia con los siguientes emojis en forma de corazón 💞💞💞.

Si bien no son cercanas, y viven en distintas ciudades, podría ser que a la distancia tengan una relación sana y cordial. Recordemos que en enero pasado, Kylie acompañó a ‘Cris’ en la boda de su padre con la modelo de origen paraguayo. Además de esto, Kylie sigue a Nadia en Instagram y en otras ocasiones también ha reaccionado a los posts de la modelo, como el del anuncio del nacimiento de Baby Muñiz Ferreira.

Nadia Ferreira tiene su propia Barbie

Meses después de quedar como primera finalista en Miss Universe 2021, la artista Grace Panisara creó una muñeca idéntica a Nadia Ferreira; incluso replicó el vestido que lució en la gala del certamen de belleza. Nadia quedó encantada con el trabajo de Grace, e incluso lo compartió en sus redes sociales.

En una entrevista con HOLA! USA, la creadora de la muñeca nos reveló en ese entonces el gran reto que fue realizar una versión mini del look que Nadia usó en el concurso de belleza. “El vestido de Nadia fue uno de mis grandes desafíos, ya que tenía que planchar la prenda y plisar la tela plisada por mi cuenta, fue un reto trabajar en ella”, confesó. Sobre la reacción de Ferreira al ver su trabajo, dijo que estaba muy orgullosa. “Ahora que Nadia ha visto mi trabajo estoy muy contenta y la diseñadora de este set también lo ha visto”.

