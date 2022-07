¡Es espectacular! Tienes que ver la muñeca inspirada en Nadia Ferreira, es idéntica a ella

La muñeca de Nadia Ferreira dejó fascinados a sus seguidores, pues todo, desde el maquillaje hasta el vestido eran idénticos a los que la modelo lució en el certamen de Miss Universo. Grace Panisara cuidó cada detalle, recreando una versión mini del vestido que originalmente hizo la diseñadora Ilse Jara para la gala, que se celebró en diciembre pasado en Eilat, Israel.

Miss Universo, la gran plataforma

Pese a que Nadia Ferreira no se llevó la corona de Miss Universo, en una reciente entrevista con HOLA! USA, la modelo confesó que el certamen le dio las mejores oportunidades de su vida.

“Creo que algunas puertas se cierran para que unas más grandes se abran”, explicó. “Uno siempre tiene que mantenerse enfocado y positivo en lo que uno como persona quiere. Y que siempre va a venir algo, no decaigas, no te enfoques en lo negativo porque siempre viene lo positivo. Algo que también he aprendido es que después de la tormenta viene la calma”, expresó la paraguaya.