Enamorada, Dayanara Torres habla de su noviazgo y revela si se volvería a casar

El 20 de julio de 2023 fue un día inolvidable para Dayanara Torres, pues tuvo la oportunidad de ser una de las presentadoras de los Premios Juventud, edición que se llevó a cabo en un lugar que ama: su natal Puerto Rico. Y hay otra buena razón por la que esta experiencia fue muy especial, y es que en el evento trabajó de la mano con su novio, el productor Marcelo Gama, pues fue él quien llevó la batuta de la premiación. La ex Miss Universo habló de su noviazgo y hasta reveló si estaría dispuesta a casarse de nuevo.

Dayanara brilló como presentadora en los Premios Juventud

“¿Tienes un peso encima porque él es el director?”, le preguntó Astrid Rivera frente a las cámaras de Despierta América (Univision), antes de que arrancara la ceremonia. “Yo creo que él es una persona que me da tanta paz, esa es una de las cosas que más me fascinan de él”, respondió Dayanara, dejando ver que no sentía ningún tipo de presión o estrés al trabajar con su novio.

“Él es muy tranquilo, él es sumamente tranquilo. Puede pasar un caos, puede haber un huracán, se puede estar cayendo el escenario y es la persona más tranquila y me da paz”, aseguró la guapa puertorriqueña, quien ha llevado con discreción su relación con el productor a lo largo de casi dos años.

Marcelo se ha ganado el corazón de Dayanara

Marcelo tiene origen brasileño y es un reconocido productor y director de televisión. En los últimos años ha trabajado con Univision, ayudando a producir galas de premios como los Latin Grammy y Premios Juventud. También ha colaborado en la producción de programas como Mira Quién Baila (MQB). De hecho, no sería para nada raro que mientras trabajaba en MQB 2017, Gama fuera flechado por la belleza y carisma de Dayanara, quien fue la ganadora del programa.

¿Boda en puerta?

En la charla, Dayanara fue cuestionada sobre la posibilidad de casarse con Marcelo en un futuro, y aunque no dio un ‘sí’, rotundo, dejó un poco abierta la posibilidad. “No sé si me casaría”, respondió. “En estos momentos yo lo que quiero es disfrutar esta etapa tan maravillosa”, agregó

La guapa boricua se dijo agradecida por haber encontrado el amor en esta etapa de su vida. “Yo pienso que es un regalo, es una bendición que Dios me lo tenía guardadito para el final. Estoy feliz. Ya era tiempo y me lo merecía”, comentó.

Dayanara está feliz y enamorada

