“Unos días en la ciudad mas feliz del mundo #copenhagen y de nuevo me voy enamorada del estilo de vida de los daneses y su #hygge que no es más que buscar la felicidad en las cosas simples, ese estado de relajación y bienestar que le hace bien a tu alma. ¿Quién no quisiera vivir dedicándose a ser feliz?”, escribió la presentadora asombrada por la forma en la que viven los daneses.