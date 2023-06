Kim Cattrall y la sorprendente condición que puso para aparecer en ‘And Just Like That...’

La segunda temporada de And Just Like That..., la secuela de Sex and the City, recién se estrenó el pasado 22 de junio, sin embargo, los fans de Samantha Jones, personaje interpretado por la icónica Kim Cattrall, no pueden esperar más para verla de regreso en el cameo que aparecerá en el último capítulo de la temporada. Mientras llega el esperado día, la actriz, quien actualmente promociona su serie El Glamur, compartió la exigencia que hizo cuando los altos ejecutvios de HBO le llamaron para hacerle la propuesta de aparecer en And Just Like That...

©HBO



Charlotte, Samantha, Carrie y Miranda

A su paso por el programa The View (ABC), la actriz habló sobresu nueva serie, y para los presentadores fue inevitable cuestionarla acerca de su cameo en la secuela de Sex and the City. “Es muy interesante recibir una llamada de la cabeza de HBO diciendo, ‘¿qué podemos hacer?’”, dijo Kim.

.@KimCattrall speaks on her scene in the new season of 'And Just Like That...' where she reprises her iconic role as Samantha and tells @TheView: "It's very interesting to get a call from the head of HBO saying, 'What can we do?'" https://t.co/cVclFZQmjApic.twitter.com/Sam3mX9b81 — The View (@TheView) June 28, 2023

“Déjame ponerme creativa”, le respondió la estrella al ejecutivo. De inmediato, pensó en eso que la haría participar en la secuela y pidió tener a su lado a una de las mentes creativas detrás del éxito de Sex and the City. “Y una de esas cosas fue recuperar a Pat Field”, indicó, refiriéndose a la creadora del estilo de Samantha Jones. “Simplemente pensé, ‘Si voy a volver, tengo que volver con ese tipo de estilo Samantha. Tengo que conseguirlo’, y lo hicimos”, añadió. Así que, no solo volverá la legendaria Samantha Jones, sino que estará de regreso con todo y su atrevido estilo.

©GettyImages



Kim Cattrall pidió a la creadora de la imagen de Samantha Jones

En un inicio, cuando la serie se estrenó en diciembre de 2021, los fans de la legendaria serie quedaron devastados al saber que Kim Cattrall no regresaría al show. Pese a esto, decidieron darle una oportunidad a la serie que cuenta las aventuras de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) en una amistad que, con el paso de los años, ha evolucionado, además de su visión de la vida al llegar a sus cincuentas.

