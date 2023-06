Como se ha anunciado recientemente, pronto volveremos a ver en nuestras pantallas a la inolvidable Samantha Jones interpretada por Kim Cattrall a través de And Just Like That, la secuela de la serie que marcó una era: Sex and the City. Aunque solo sea en un breve cameo, el regreso de Samantha nos ha hecho recordar todos esos momentos icónicos que nos ha regalado.

Cattrall decidió no participar en la secuela de la serie debido a diferencias con parte del equipo, aunque para festejar esta noticia, hemos querido recordar algunos de los fantásticos looks que Jones ha lucido a lo largo de más de noventa capítulos en los que hizo gala de hermosos y atrevidos vestidos y accesorios. ¿Quién más podría lucir un vestido rojo como dama de honor? ¡Sólo nuestra querida Samantha Jones!

A la espera del regreso de nuestra publirrelacionista favorita, recordamos diez de sus momentos y looks más icónicos.

Los icónicos looks de Samantha Jones en Sex & The City: