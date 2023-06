En una entrevista en abril de 2020 en el programa en línea El Break de las 7 (Univision), Jorge Ramos confesó a ‘Chiqui’ que, tras las intensas jornadas en el noticiero, se refugiaba en ella y Carlota. Además confesó que la hija de ‘Chiqui’ ¡lo ponía a bailar!

“Me refugio en ti, me refugio en la casa, me refugio en Carlota –la hija de Chiqui—una niña maravillosa que me pone a bailar en las mañanas. La gente no sabe que en las mañanas Carlota me pone Billie Eilish, esta canción la de Bad Guy y me pone a bailar”.