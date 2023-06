‘Chyno’ Miranda protagoniza el reencuentro más esperado con su hijo, justo en el Día del Padre

Luego de más de un año sin ver a su hijo, al fin llegó el momento más esperado para Jesús ‘Chyno’ Miranda. Con motivo de la celebración del Día del Padre, el intérprete pudo establecer una videollamada con su pequeño hijo, Lucca, de cuatro años. En la llamada también estuvo presente la exesposa de ‘Chyno’, Natasha Araos, quien fue la cómplice perfecta para sorprender a Jesús con esta videollamada por el Día del Padre. El encuentro entre padre e hijo se da en medio de la favorable recuperación del intérprete, quien ha estado compartiendo las últimas noticias de su estado de salud.

©@chynomiranda



‘Chyno’ Miranda con Natasha y Lucca

A través de sus redes sociales, ‘Tashie’ compartió una captura de pantalla de la videollamada entre Jesús y Lucca. “Nos alegró poder verte por video esta mañana. Feliz día para ti. Montones de bendiciones como siempre”, escribió la emprendedora junto a la imagen, en la que se aprecia a ‘Chyno’ de lo más sonriente mientras habla con su hijo.

La videollamada con Lucca llega seis meses después de que ‘Chyno’ contara, en una entrevista al blogger Irrael Gómez, que tenía mucho tiempo sin hablar con el niño. “No he hablado con mi hijo, chamo”, comentó en ese entonces ‘Chyno’ a su entrevistador. “Mi hijo no habla todavía, tiene 3 años y no habla todavía. Lo he visto en fotos y en videos, increíbles, un cachetón hermoso”.

A medio año de esa entrevista, hoy las cosas pintan muy diferente para ‘Chyno’, quien ya ha logrado hablar con su hijo y verlo a través de una videollamada. Además de este contacto con Lucca, el cantante de 38 años usó sus redes sociales para enviar un mensaje a todos los padres con motivo de su día especial, además de referirse a su hijo, al que aseguró amar “profundamente”.

©@chynomiranda



Chyno Miranda publicó esta foto con motivo del Día del Padre

“¡Hola mi gente! Feliz día del padre a todos los padres en su día. Le envío un mensaje especial a mi hijo Lucca lo amo profundamente, pronto nos vemos para compartir momentos inolvidables, ¡lo mejor está por venir! ¡Bendiciones!”, escribió en un post en Instagram, el cual acompañó con una fotografía en la que se dejó ver de muy buen ánimo.

Actualmente, ‘Chyno’ está en Venezuela, ingresado en el centro ‘El Cedral’ en Caracas, donde se recupera física y emocionalmente de sus problemas de adicciones. El cantante ha dado grandes pasos de camino a su recuperación; recientemente dio un vistazo de lo duro que está trabajando para volver a ponerse en forma, además de que tiene planeado volver a los escenarios con música nueva.

