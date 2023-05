Tras casi dos años ausente, ‘Chyno’ Miranda recupera sus redes sociales: ‘Estaremos más cerca’

Horas después de que Jesús ‘Chyno’ Miranda denunciara que querían inhabilitarlo en Estados Unidos y que no podía usar sus redes sociales, el cantante sorprendió a sus seguidores con una muy buena noticia. El integrante del dúo musical Chino & Nacho regresó a las redes sociales y publicó su primer post en casi dos años, en medio de su recuperación física y emocional.

Chyno Miranda regresó a las redes sociales

En su perfil, donde tiene más de siete millones de seguidores, Chyno Miranda compartió una fotografía en la que aparece mostrando su fe ante la imagen religiosa de un Cristo llevando la cruz. “¡Hola mi gente! Estoy de vuelta, hoy por fin pude recuperar mis redes sociales, gracias por estar pendiente de mi recuperación. Nos veremos más seguido, y estaremos más cerca. Los amo todo mi corazón”, escribió el intérprete junto a la imagen.

Chyno Miranda en su primera publicación en casi dos años

Las reacciones debajo del post de Chyno fueron varias. Decenas de celebridades comentaron la fotografía, entre ellos Nacho, su compañero del dúo Chino & Nacho, además de la prometida de este, lamodelo Melany Mille, el actor Julián Gil y la presentadora Clarissa Molina, quienes celebraron el regreso del cantante a las redes sociales.

Reacciones al post de Chyno

Este post fue el primero del cantante en casi dos años. La última vez que Chyno publicó una fotografía personal en sus redes, fue en septiembre de 2021, donde se dejaba ver posando al lado de un auto deportivo de color rojo, con un semblante sereno.

Chyno Miranda en su última foto personal en redes en 2021

Días después de esa publicación, en la cuenta de Chyno se compartió un comunicado en el que se daba a conocer que el intérprete se alejaría de la vida pública y las redes sociales para su recuperación física y mental.

En el comunicado, el cantante dejó ver que no compartiría aboslutamente nada sobre su proceso de recuperación y que pedía comprensión ante el momento que estaba viviendo: “Soy humano y como todos he fallado, por lo mismo, me estoy dando la oportunidad de trabajar fuertemente por volver a los escenarios como el artista que todos ustedes me conocen y lo más importante, renacer de la mano de Dios para seguir con mi proyecto de vida”.

A pesar de su solicitud de llevar todo su proceso en privado, en 2022 salieron a la luz las malas condiciones en las que se encontraba en el centro Tía Panchita, en Caracas, Venezuela. El cantante aseguró que fue llevado en contra de su voluntad a ese lugar y que vivió meses de incertidumbre.

“Fue muy difícil, bastante difícil, de bastante reflexión, fue mucha búsqueda, de reencontrarme conmigo mismo… (viví) muchos momentos perturbadores, muchos momentos de lejanía, me separaron de mis seres queridos… me decían ‘no vas a verlos ya”, compartió en una entrevista con el influencer y empresario Irrael Gómez, quien ha seguido de cerca el caso.

