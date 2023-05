Jorge Ramos celebra otro gran logro de su hija como periodista: ‘No hay papá más orgulloso’

Jorge Ramos es quizá, el padre más orgulloso en toda la ciudad de Nueva York. El pasado miércoles 17 de mayo, Paola Ramos, la hija mayor del periodista, fue honrada por el Lower Eastside Girls Club. El titular de Noticiero Univision estuvo presente en la gala celebrada en Nueva York y desde su lugar, celebró el gran logro de su hija, quien fue distinguida como una de las comunicadoras latinas más importantes para los jóvenes. Recordemos que, Paola sigue los pasos de su padre en los medios de comunicación.

©@paoramos



Paola, hija de Jorge Ramos

En sus redes, el titular de Noticiero Univision dio un vistazo de la gran noche de su hija mayor y escribió: “La noche de anoche. No hay papá más orgulloso”. La periodista de 36 años fue honrada por la organización, la cual se encarga de apoyar a niñas y jóvenes en la ciudad de Nueva York para ofrecerles la oportunidad de un futuro mejor.

©@jorgeramosnews



Jorge Ramos y su hija mayor Paola

Paola, al ser una de las periodistas que está dejando huella entre los más jóvenes, aceptó con gusto la distinción y dirigió un discurso hacia los presentes en la gala, entre ellos su padre, quien no dejaba de festejar su éxito . “Tan orgulloso de Paola Rmos, quien fue honrada en la Lower Eastside Girls Gala”, escribió el periodista junto a las imágenes que capturó de su hija mayor.

©@jorgeramosnews



La hija de Jorge Ramos en su discurso de agradecimiento por la distinción

Paola Ramos es la hija mayor de Jorge Ramos, fruto de su primer matrimonio con la también periodista Gina Montaner. La pareja se separó y Paola vivió por un tiempo en España, lo cual significó un duro golpe para el periodista, pues no podía verla tan frecuentemente como él lo hubiera deseado. Para su preparación profesional, Paola volvió a Estados Unidos y estudió Ciencias Políticas en el Barnard College de la Universidad de Columbia.

Además de trabajar en la cadena MSNBC, también ha colaborado en VICE News y Telemundo. También tiene una faceta como escritora; en 2020 publicó Finding Latinx: In Search of the Voices Redefining Latino Identity.

