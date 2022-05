Jorge Ramos se solidariza con ‘Chicharito’ Hernández; él también vivió separado de su hija

Para Jorge Ramos, su reciente entrevista con Javier ‘Chicharito’ Hernández fue de lo más especial, no solo por el hecho del personaje que representa, sino que se sintió identificado con el delantero de Los Angeles Galaxy, en el sentido de que él también estuvo un tiempo alejado de su hija mayor. Jorge Ramos estuvo casado en primeras nupcias con Gina Montaner y de esa relación nació Paola. Poco después, la pareja tomó caminos separados, por lo que su hija vivía en España con su madre, mientras que él estaba solo en Miami.

©@paoramos



Jorge Ramos con su hija Paola, cuando era una niña

En una conversación sobre la entrevista de ‘Chicharito’, Jorge Ramos compartió a su colega María Antonieta Collins la forma en la que empatizó con el futbolista de 33 años, quien actualmente está lejos de sus hijos, frutos de su fallido matrimonio con la modelo Sarah Kohan. Collins le preguntó a Ramos cómo se había sentido tras ver a ‘Chicharito’ abatido por el hecho de estar separado de sus hijos, a lo que Ramos contestó con sinceridad: “No hay nada más difícil, porque a todos nos ha pasado, que cuando estás separado de tus hijos”.

©@paoramos



Los padres de Paola tienen una relación cordial entre sí

Ramos, de 64 años, se sinceró acerca de su experiencia personal, cuando vivió muchos años lejos de su hija mayor, quien actualmente sigue sus pasos en los medios. “A mí me tocó personalmente. Por muchos años, Paola vivía en España y yo en Miami y me costaba. Lo que yo lo estaba viendo a él (a Javier ‘Chicharito’ Hernández) yo lo había vivido y eso es sumamente difícil”.

Tras unos años separados entre dos países, Paola regresó a Estados Unidos, para continuar con sus estudios profesionales en Barnard College, en Nueva York. De esta forma, padre e hija recuperaron el tiempo perdido.

Una profesión exigente

En una reciente entrevista con HOLA! USA, Ramos confesó que, a pesar de tener más de 35 años de experiencia en los medios, no ha podido encontrar un balance entre su vida profesional y privada. Su pasión más grande, que es el periodismo, ha dejado huella en su faceta familiar, pues se ha perdido de algunas fechas especiales, pero no solo él, sino sus demás compañeros también lo han experimentado.

“Creo que le hemos dedicado demasiado tiempo al trabajo y a los viajes”, expresó. “Todos (sus colegas periodistas) tenemos quejas de cumpleaños a los que nos llegamos, aniversarios a los que no llegamos, noches en las que no estás, viajes que te obligan a cancelar eventos personales. Creo que uno de los principales problemas es esa falta de balance. Mentiría si dijera que he encontrado el balance”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.