“Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos”, se escucha en otro verso. Justo como Shakira dijo el año pasado en una entrevista para ELLE, ella trató de proteger a sus hijos a toda costa. “He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”, contó en ese entonces.