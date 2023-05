Cristián de la Fuente le dedica un emotivo mensaje a su hija: ‘Eres el ejemplo de que todo se puede’

Hace poco más de un año, Cristián de la Fuente y su esposa Angélica Castro vivieron uno de los momentos más difíciles como padres cuando su hija resultó herida de bala en un asalto. Por fortuna, tras aquel traumático hecho, Laura pudo recuperarse por completo y seguir adelante con su vida. La forma en la que la joven logró pasar la página y superar esta circunstancia adversa ha sido para el actor un motivo de gran admiración. Así lo reconoció recientemente tras cumplir un especial desafío junto a ella.

En marzo de 2022 Laura resultó herida de bala en un asalto

“¡Valió la pena! Correr esos 7k con el tobillo malo solo para verte cruzar esa meta y aplaudirte”, escribió Cristián en las primeras líneas de su publicación en Instagram, en la que además compartió un video en el que se le ve corriendo junto a su hija, justo en el momento en el que, al parecer, cruzan la meta.

“Cuando ese 10 de marzo del 2022 me preguntaste si ibas a volver a caminar un día y te dije que vas a volver a correr. ¿Te acuerdas?”, continuó. “Teníamos ese desafío pendiente. Correr juntos una carrera. La que fuera. No se pudo Viña y no se pudo la media maratón. Pero la distancia no era lo importante… Lo importante era el desafío de hacerlos juntos algún día y lo hicimos este fin... Costó y dolió, pero lo hicimos”, expresó el galán de telenovelas.

En su mensaje, Cristián se deshizo en halagos hacia Laura. “Eres un ejemplo de esfuerzo, dedicación, trabajo, resiliencia y fe. No hay nada ni nadie que te pueda botar. Siempre te vas a levantar y vas a seguir adelante. Lo sé, porque así siempre lo has hecho”, escribió el intérprete chileno.

“Es un honor y un privilegio ser tu papá. Gracias por todo lo que me enseñas día a día. Eres el ejemplo que todo se puede”, concluyó el actor su mensaje, mismo al que la joven reaccionó con varios emojis.

Lau corrió su primera carrera meses después del incidente

Si bien esta es la primera carrera que Cristián hace con su hija luego del asalto en el que se vieron afectados, lo cierto es que la universitaria de 18 años ya había participado antes en un maratón y como ahora, su padre fue el primero en celebrarlo.

Laura corrió su primera carrera meses después de resultar herida

“10 de marzo 2022, Lau nos dijo en la Clínica Alemana: ‘¿Creen que voy a volver a caminar?’ 20 de noviembre 2022 Lau corre sus primeros 10k en la maratón de Viña Del Mar ¡en menos de 1 hora! Eso es una muestra de que en la vida TODO se puede. Que no hay obstáculo que no se pueda vencer”, escribió entonces el actor.

“Un triunfo MUY importante, porque no es lo mismo correr 10k cuando nunca has corrido a correrlos después de 8 meses de haber recibido un balazo en ambas piernas. Eres UN EJEMPLO de Fuerza de voluntad y de ESFUERZO. No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Eres una campeona”,, agregó entonces.

