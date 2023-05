El lujoso regalo que Christian Nodal habría comprado para su bebé con Cazzu

Christian Nodal y Cazzu viven plenos la dulce espera de su primer bebé, un pequeñito o pequeñita que desde antes de nacer ya es de los más esperados y consentidos en el mundo del espectáculo. El cantante mexicano está tan emocionado con esta nueva etapa de su vida que ha tomado decisiones muy importantes, como eliminar los tatuajes de su cara, aunque también se deshace en lujosos regalos como el que habría comprado especialmente para el momento en el que llegue la cigüeña.

Días atrás lo veíamos muy contento junto a Cazzu en una joyería mexicana, en donde los dos quedaron impactados al ver el contenido de una cajita sin revelar al público lo que había en ella. Al principio se dispararon los rumores de boda, pues muchos pensaban que habían ido a la tienda en busca del anillo de compromiso para la argentina; sin embargo, parece que en mente tenían otra idea y Nodal pudo haber comprado una sonaja incrustada de diamantes para su bebé.

Por si fuera poco, según medios mexicanos, el intérprete de Quédate también habría mandado a hacer un lujoso collar de diamantes con forma de araña, el insecto con el que Cazzu el identificada en la música y su tour Nena Trampa.

Pero no todo son lujos para el pequeño que viene en camino. La dulce espera tiene muy ilusionados a los futuros papás, tanto que cualquier detalle par el bebé los llena de alegría. Así lo dejó ver la cantante cuando, durante uno de sus conciertos en Guatemala, uno de sus fans le obsequió un par de calcetincitos blancos con detalles amarillos. Cazzu estaba feliz con esta grata sorpresa y agradeció con una gran sonrisa por el detalle.

Adiós a los tatuajes en la cara

A sus 24 años, Christian Nodal encontró junto a Cazzu una nueva vida que ahora se enfoca en el amor y la familia. Sus planes e ideas son muy diferentes a los que tenía un año atrás, cuando decidió marcar su piel con varios tatuajes, incluyendo gran parte de la cara. Sin embargo, con la próxima llegada de su bebé, está decidido a borrarse todas esas decoraciones porque quiere que su hijo o hija lo conozca tal como es.

“En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara, es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes y voy a abrir muy pronto un tattoo shop en Los Ángeles, me gustaría que mi hija conozca mi cara. Esos tatuajes formaron parte de una etapa de mi vida que ya pasó. Siempre hago lo que nace del corazón”, dijo en entrevista con El Tiempo, en donde habría revelado sin querer el sexo de su bebé.