Cristian, el hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres, hace su debut artístico en los Latin AMA’s

En medio del derroche de talento en los Latin American Music Awards, también hubo espacio para los creativos, quienes dieron lo mejor de sí para que el escenario de la MGM Grand Garden Arena luciera espectacular. Uno de ellos fue Cristian Muñiz, el hijo mayor de Marc Anthony y Dayanara Torres, quien debutó como artista visual en la entrega. ‘Cris’, quien estudia diseño y arte, tuvo la oportunidad de presentar sus creaciones en las pantallas de los Latin AMA’s.

©@cris_muniz_torres



Cris tiene un gran futuro como artista

Los dibujos y animaciones de Cristian se proyectaron en el número musical de la trapera puertorriqueña Young Miko. Orgullosa de ‘Cris’, Dayanara Torres presumió este gran logro, dejando ver una vez más lo creativo y trabajador que es su hijo mayor.

“¡Qué noche tan maravillosa! No puedo sentirme más orgullosa como madre de poder ver en el escenario las creaciones de mi Cristian! @cris_muniz_torres”, se lee en la primera parte de su mensaje. “¡Papito, no dejas de sorprenderme a mí y a tantos! You did such an amazing job with your stage drawings. I’m so so proud of you & your art! (Hiciste un gran trabajo con tu arte y con los dibujos en el escenario. Estoy muy orgullosa de ti y de tu arte”.

La reina de belleza, aprovechó la oportunidad para felicitar a la cantante con la que ‘Cris’ colaboró en los Latin AMA’s. “Felicidades @itsyoungmiko por esta presentación tan espectacular. ¡Estuviste increíble! Eres una estrella”.

©Instagram



Cristian es el hijo mayor de Marc con Dayanara Torres; también son padres de Ryan

Debajo del post que Dayanara dedicó a su hijo, varios de sus seguidores felicitaron al talentoso joven así como a su madre, pues ella, como mamá soltera, lo impulsó a perseguir sus sueños y nunca desistir. “Cuánto me alegro del éxito de tus hijos, que son tus éxitos también”, “Wow, que hermoso escenario”, “Quien ama lo que hace triunfa”, se lee en algunos de los mensajes que hay en la publicación.

El futuro prometedor de Cristian

Dentro de poco, Cristian celebrará su graduación de una escuela de arte y diseño en Nueva York. Sin embargo, el joven de 22 años ya ha dado sus primeros pasos dentro de la industria. En marzo pasado, debutó como dibujante del cómic Oro, El Coqui Dorado. Además de eso, expuso uno de sus mejores dibujos en la prestigiosa Escuela de Diseño Parsons.

©@cris_muniz_torres



Cris presentando su trabajo en Parsons