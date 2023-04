Tras la polémica por el retoque a sus fotos, Karol G reaparece con Ana de Armas

¡Se viene el Saturday Night Live (SNL) más latino en la historia! Karol G y Ana de Armas estarán en el show de NBC; la estrella nominada al Oscar por Blonde será la anfitriona del show, mientras que la colombiana será la invitada musical de la emisión. A través de las redes sociales de la emisión se dio a conocer un video promocional de lo más divertido, en el que las artistas aparecen al lado del comediante cubano-dominicano de SNL, Marcello Hernández, y el actor Bowen Yang. La participación de ‘La Bichota’ en el programa es su primera aparición pública desde que se dio la controversia por la edición de sus fotografías para una publicación, hecho que causó una gran molestia en la cantante.

©GettyImages



Karol G y Ana de Armas haciendo la promoción de SNL

En el video promocional, aparece Ana de Armas haciendo su presentación en español, después es el turno de Karol G, mientras que Hernández asegura que será una “tremenda noche”, además de expresar a la cantante lo mucho que le fascina su música. De pronto, Yang sorprende por su intento de hablar en español y encajar con el animoso grupo diciendo: “Yo soy la playa”. En seguida Hernández le pregunta en inglés: “¿Tú eres la playa?”, a lo que Yang responde muy seguro de sí mismo: “Sí, soy la playa”.

Esta presentación en el programa de NBC será la primera aparición pública de Karol desde la desafortunada sesión de fotos en la que su rostro y su figura fueron modificados. Luego de que las imágenes se hicieran virales, la propia Karol alzó la voz y en sus redes sociales lanzó un mensaje des descontento, pues ella ya le había manifestado a la publicación que no estaba de acuerdo con las modificaciones que se habían hecho a las fotos.

“No sé ni por donde empezar este mensaje... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”, se lee al inicio de su mensaje. “Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, sentenció la cantante. “Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, agregó.

La intérprete de Provenza aseguró que el no haber respetado su esencia fue una total falta de respeto. “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Sus fans así como decenas de famosas celebraron su postura ante la alteración de las fotografías. Incluso, Jamie Lee Curtis, la ganadora a Mejor Actriz de Reparto en la pasada entrega de los Oscar, aplaudió su actitud. Con un mensaje en sus redes, la estrella de Everything Everywhere All at Once compartió el siguiente mensaje:

“Estoy tan feliz de que @karolg esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos Inteligencia Artificial y este genocidio en contra de lo que es naturalmente hermoso es alarmante y necesita ser hablado de ello. Estoy muy entusiasmada de que una persona más joven se una al coro de la desaprobación. El complejo industrial de la cosmética quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres su ****”.