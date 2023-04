Karol G y su disgusto por el mal trato de su imagen en una publicación: ‘Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así’

En las primeras horas de este jueves, una publicación lanzó su portada digital con Karol G en ella, pero los comentarios no se hicieron esperar. Los fans de ‘La Bichota’ y la propia cantante expresaron su molestia por la edición de las imágenes. A través de su cuenta de Instagram, Carolina Giraldo Navarro —nombre real de la intérprete— expresó su disgusto por las fotografías, en las que su cuerpo y su rostro fueron modificados, a tal grado que no parece que fuera ella la de las imágenes.

Karol G alzó la voz en contra de las imágenes que aparecieron en una publicación

Para hacer la comparación entre sus facciones reales y las imágenes de la publicación, Karol compartió una foto en la que se deja ver con su aspecto natural. “No sé ni por donde empezar este mensaje... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”, se lee al inicio de su mensaje. “Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, sentenció la cantante.

Antes de que las fotos salieran a la luz, Karol ya las había visto y había expresado su inconformidad por lo editadas que estaban. En las imágenes, el rotro de Karol luce diferente; incluso la forma de su cara es distinta, haciendo que sus pómulos se vean más marcados. Además de esto, su cuerpo luce menos curvilíneo.

“Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

La intérprete de Provenza aseguró que el no haber respetado su esencia es una falta de respeto a ella y a las miles de mujeres que todos los días buscansentirse bien consigo mismas en una sociedad crítica. “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Sofía Reyes comentó el post de Karol con el siguiente mensaje: “¡Hermoso este mensaje! Eso”. En tanto, Chiquis Rivera también se sumó a los comentarios: “¡Te amo! Eres bella. ¡Me encantas! Gracias por hacer esto, para todas, ¡por todas! Estoy de acuerdo contigo y te apoyo al 10000000%! Eres la reina Karol G”.

En cuanto a la postura de la publicación, en sus redes sociales ya no aparece más la portada con Karol G, sin embargo los comentarios de los fans de la intérprete se han multiplicado por miles, mostrando su enojo por la edición de las fotos.

Karol G, orgullosa de su cuerpo

En sus redes sociales, Karol siempre se ha mostrado orgullosa de su figura, dejando de lado el qué dirán. En más de una ocasión ha compartido fotos con mensajes en los que exalta su figura, convirtiéndose en toda una inspiración para sus seguidores, quienes al igual que ella, buscan sentirse cómodos en su propia piel.

“¿Y quién dijo que yo era flaquita ? THICK MAMI 💦… Las curvas siempre de moda pues”, escribió Karol junto a una foto tomada el año pasado, en la que aparece con un bikini presumiendo su figura.

Karol G, orgullosa de su figura

