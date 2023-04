¿Shakira trasladó un árbol de Barcelona a Miami?

Shakira ya está instalada en Miami para empezar su nueva vida. Hace un par de semanas, la intérprete Te felicito se despidió para siempre de Barcelona y nuevos detalles han surgido acerca de su mudanza a Estados Unidos. Entre ellos, se ha dicho que la cantante se ha llevado un árbol que tenía en su jardín en la casa de Esplugas de Llobregat y que este ha sido transportado hasta su nuevo hogar en Florida, el llamado ‘Estado del Sol’.

©GettyImages



Shakira ya está en Estados Unidos escribiendo un nuevo capítulo en su vida

Recientemente, se hicieron virales unas imágenes en las que se aprecia una grúa operada por varios trabajadores, quienes coordinan la extracción de un frondoso árbol en la antigua casa de Shakira en Barcelona. Las fotos empezaron a circular rápidamente y se especuló que la cantante estaría llevándose hasta el jardín. Se decía que el árbol en cuestión era un cedro del Líbano que la propia Shakira había plantado en 2018. Como se trata el árbol oficial de la tierra de su familia paterna, se cree que el árbol tendría un gran significado para la artista.

Shakira mandando quitar un árbol de la casa de Barcelona para llevárselo a Miami, es los más random que verás hoy. Debe tener un un gran significado para ella 🤩 pic.twitter.com/XbQhXS64ks — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) April 12, 2023

Puede que los famosos tengan ciertas excentricidades, pero este no es el caso de Shakira, pues las fotografías que han estado circulando no son recientes. La agencia Europa Press indicó que las fotos fueron tomadas el 8 de noviembre de 2022, un día después de que se hiciera público que Shakira y Piqué habían llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos para que la cantante se los pudiera llevar a vivir a Miami. Además de esto, el árbol no es un cedro, sino un olivo. El retiro del árbol se dio por razones técnicas que nada tuvieron que ver con su mudanza. De acuerdo con los reportes, el olivo estaba en mal estado.

¿Dónde está Shakira?

Hasta el momento, lo único que se sabe es que Shakira ya está en Estados Unidos, pero se desconoce su paradero, ya que los medios no la han visto en las afueras de su propiedad, ubicada en North Bay Road. El único movimiento que la cantante ha hecho referente a esta nueva etapa en su vida fue emitir un mensaje a los medios de comunicación, en el que les solicitaba que por favor no siguieran a Milan y Sasha a todos lados, pues los niños habían sufrido un acoso desmedido en Barcelona, y querían estar lo más alejados de la polémica.

“Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings”, se lee en su mensaje a la prensa.

