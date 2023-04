Drake Bell se toma con gracia su misteriosa desaparición

El pasado jueves se dio a conocer la desaparición de Drake Bell, y el Internet ‘colapsó’. Sus maigos, seguidores y colegas del medio estaban sumamente preocupados por su paradero, pues según los reportes del Departamento de Policía de Daytona Beach, Florida, se temía por la seguridad del artista, ya que se pensaba que su vida podría estar en peligro. De inmediato se dio una movilización policíaca para ubicarlo, mientras que sus seguidores pedían oraciones por él. Poco después de los reportes, se dio a conocer que el protagonista de la serie Drake & Josh estaba bien y a salvo.

©GettyImages



El cantante fue hallado sano y salvo

Cerca de la 1:30pm se informó que la exestrella de Nickelodeon había sido localizada. “En este momento, podemos confirmar que los agentes del orden público están en contacto y que el Sr. Bell está a salvo”. Los reportes de las autoridades no brindaron más detalles de su abicación, ni revelaron las extrañas circunstancias en las que se dieron los hechos o por qué se consideraba que su vida estaba en riesgo.

Luego de ser localizado, Drake, de 36 años, usó sus redes sociales para hablar de lo sucedido, pero con cierto tono de broma. En su cuenta de Twitter el intérprete escribió lo siguiente: “You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? (Dejas tu teléfono en el carro y no contestas por la noche ¿y esto? 😂)”.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂 — DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023

©GettyImages



Drake Bell usó sus redes para referirse al hecho

Desde hace unos días, sus fans notaron que Drake Bell estaba ausente en sus redes, por lo que el hecho de que estuviera desaparecido preocupó en gran medida a sus fans, sobre todo a los mexicanos, con los que ha establecido una gran conexión.

“México estaba tan preocupado. ¡Incluso establecimos un equipo de rescate ahora mismo!”, “Fue Megan”, “No te hagas, te quedaste en la casa del árbol”, fueron algunos de los comentarios tras la presunta desaparición de Drake. Incluso, este hecho dio pie a algunos memes.

Drake cuando despertó y vio todo el alboroto pic.twitter.com/XIXjVuIrn9 — K. (@__karlaestrada) April 14, 2023

Internet:

Drake Campana reportado como desaparecido.



Drake horas después: pic.twitter.com/9fgeik1gKD — Jhonki_Gonzalez (@Jhonki_47) April 13, 2023

Aunque Drake fue toda una sensación entre 2004 y 2007 por su participación en la serie Drake & Josh, el artista se ha visto envuelto en una serie de polémicas en los últimos años.

En 2021 fue acusado de cometer grooming (acoso sexual de un adulto a un menor por medio de medios electrónicos). Luego de declararse culpable, fue sentenciado a cumplir 200 horas de servicio comunitario, y tiene prohibido acercarse a la menor que lo denunció. Además de este hecho, ha sido arrestado en al menos dos ocasiones por conducir en estado de ebriedad.

