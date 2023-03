La novia de Sebastián Caicedo aclara: ‘Mucha gente dice que yo me metí en el matrimonio y no es así ’

Tras anunciar su separación en julio de 2022, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo siguieron cada uno su propio camino. La actriz encontró una nueva ilusión en el amor, y a principio de este año se confirmó su noviazgo con el conductor Frederik Oldenburg. El actor también retomó si vida amorosa, y en San Valentín anunció su noviazgo con la empresaria colombiana Juliana Diez Duque. Y aunque ahora ellos están felices y disfrutando el momento, no ha faltado quien especule sobre las circunstancias de sus romances. Ante la curiosidad de sus seguidores, la actual novia de Sebastián se ha tomado el tiempo de aclarar las cosas y dejar en claro que ella nunca fue la tercera en discordia.

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos se separaron en 2022

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, Juliana fue cuestionada sobre cómo conoció al actor. “A Sebas lo conozco en la Iglesia. Yo venía de un proceso de separación, de divorcio, él también”, contó en un video. “Fue muy intenso porque Dios permitió que en medio de nuestros procesos, donde Él venía sanando el corazón a cada uno de una manera individual, nos pudiéramos conocer”, expresó agradecida.

Sin embargo, reconoció que muchas personas que no saben cómo realmente sucedieron las cosas, han insinuado que ella tuvo algo que ver en la separación de Caicedo y Carmen, quienes tenían ya tres años de casados. “Mucha gente dice que yo me metí en el matrimonio, que él le fue infiel a ella conmigo y no es así”, aclaró.

Juliana Diez Duque negpo haber sido la tercera en discordia

“Es bonito cuando hay paz en tu corazón y cuando tú sabes que las cosas ocurrieron de una manera totalmente diferente. Es lindo cuando hay gente a tu alrededor que fue testigo de esta historia, que ha sido tan especial y tan mágica desde el primer momento”, aseguró Juliana. También contó cuándo fue su primera cita con el actor. “La primera vez que yo salgo con Sebastián fue el día de mi cumpleaños, un 22 de octubre, y desde ahí Dios no ha empezado a revelar cosas hermosas, y los dos hemos decidido caminar, confiar y creerle a Dios en que Él puede restaurarnos”, comentó.

La pareja se ha dejado ver muy enamorada

Su amor en redes sociales

Si bien Juliana contó que fue en octubre cuando empezó a salir con Sebastián, fue hasta febrero pasado que ambos decidieron hacer pública su relación. “¡En tus tiempos señor! ¡Que el amor, el respeto y la felicidad primen para todos! Amo caminar de la mano de Dios y de la tuya @july10z. ¡Que ÉL siempre sea el protagonista de nuestra historia!”, escribió el galán de telenovelas en pleno Día de San Valentín al compartir un video paseando en la playa junto a su novia.

“Esperar y creer en la voluntad de Dios en nuestras vidas es el acto de mayor VALENTÍA. Tenerte en mi vida ha sido una respuesta a muchas oraciones llenas de lágrimas en medio de un proceso que hoy doy gracias por haberlo vivido. Será Dios el centro de nuestras vidas y juntos seguiremos caminando para vivir en su PROPÓSITO”, escribió por su parte la empresaria, dejando ver que comparte con Sebastián su fe y devoción.