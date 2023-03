Shawn Mendes sufre quemaduras en la espalda durante su visita a las pirámides en México

Shawn Mendes está de visita en México para promover su más reciente colaboración con la marca de moda Tommy Hilfiger, en uno de los centros comerciales más importantes de la capital mexicana. Antes de su participación en este evento, el intérprete de Wonder fue a conocer algunos de los atractivos de la Ciudad de México y sus alrededores, como las Pirámides de Teotihuacán, un lugar imperdible para los turistas que desean conocer un poco más de la cultura e historia de México.

©CRAIG MCDEAN/COURTESY OF TOMMY HILFIGER



Shawn Mendes es la imagen de la nueva campaña de Tommy Hilfiger

Sin embargo, esta visita no salió del todo como Shawn esperaba, pues no contó con las altas temperaturas del lugar y los fuertes rayos del sol, que en los últimos días no han dado tregua a los habitantes de la ciudad y sus cercanías. En sus redes sociales, Shawn dio un vistazo de cómo quedó su torso quemado por el sol. El cantante de 24 años dejó ver que la camiseta sin mangas que llevaba se le marcó en la piel, incluyendo los hombros.

©@shawnmendes



Shawn Mendes sufrió quemaduras en la piel por los intensos rayos del sol

Sus apasionadas fans se preocuparon por él, advirtiéndole la importancia del bloqueador solar. Debajo de las imágenes en las que mostraba como había quedado su espalda por el sol, había miles de comentarios de sus seguidoras. “Me ofrezco a ponerte aloe en tus quemaduras”, “Imagínense haber ido hoy a Teotihuacán”, “México te ama”, “Tan quemadito mi lindo”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron sus fans debajo del posts de sus quemaduras.

©@shawnmendes



Shawn Mendes recargó un cuarzo con la energía del sitio arqueológico

Además de esto, Shawn también dio un vistazo de su visita al sitio arqueológico, uno de los más importantes en la zona central del país. Incluso, el intérprete recargó un cuarzo con la energía del lugar, el cual es uno de los destinos más conocidos para presenciar el equinoccio de primavera (entre el 20 y 21 de marzo).

Según las creencias, la visita a este lugar sirve para purificarse y recargar energía, además de que es una tradición de las antiguas civilizaciones que habitaron el lugar, pues con la llegada del equinoccio de primavera se daba inicio a la siembra del maíz, alimento base de la cultura mexicana.

Algunos fans que andaban por la zona reconocieron al cantante y lo captaron explorando Teotihuacán, además de fotografiarlo en plena meditación bajo los rayos del sol. De hecho, Shawn es un ferviente creyente de la meditación. En una entrevista con el show radiofónico The Morning Mash Up (Sirius XM) contó que la meditación cambió su vida y que lo ha ayudado en su batalla contra la ansiedad.

