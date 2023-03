Rosalía y Rauw Alejandro lanzan su EP ‘RЯ’ y Maluma se une a Anuel AA en ‘Diablo, Qué Chimba’

Vaya sorpresa que nos llevamos este Viernes de Música Nueva con el primer sencillo de RЯ, el proyecto musical de Rauw Alejandro & Rosalía, en donde al final de Beso, nos revelan que están comprometidos. El ritmo también lo trae Maluma junto a Anuel AA y su tema Diablo, Qué Chimba. Y Nicky Jam se une a Luis R Conriquez para presentar Como el Viento.

Rauw Alejandro & Rosalía - RЯ

Una crónica musical de sus vidas como pareja. El proyecto va trazando el camino de su relación desde el pasado hasta el presente con pistas de lo que les espera en el futuro. La química de sus voces se complementan y a la vez que se compenetran, algo que solo se puede ver en esta pareja. Al mismo tiempo, sus respectivos estilos se fusionan y crean una visión única de lo que estos pioneros han hecho hasta el momento.

Además, el video de su primer sencillo, Beso, nos obsequió una gran sorpresa: ¡La pareja está comprometida!.

Maluma & Anuel AA - Diablo, Qué Chimba

Dos íconos globales de la música latina, Maluma y Anuel AA, unen fuerzas por primera vez para estrenar su nuevo sencillo denominado Diablo, Qué Chimba, una anticipada colaboración que promete convertirse en un himno imprescindible al salir de fiesta. Diablo, Qué Chimba pondrá a bailar al mundo al ritmo de su irresistible beat urbano fusionado con un toque electro, aunado al flow característico de las superestrellas que dan como resultado esta contagiosa canción, que deja claro que la unión en la música hace la fuerza.

Nicky Jam, Luis R Conriquez - Como el Viento

Nicky Jam debuta en el género regional mexicano junto a Luis R Conriquez, con quien grabó este tema durante la semana de Premio Lo Nuestro. La canción habla sobre una desilución amorosa y cómo intentan que todo vuelva a ser como antes.

Myke Towers - La Vida es Una

En este nuevo álbum, el cantante y compositor se reintroduce en una nueva era: alejándose de su rap más agresivo e introduciendo nuevos géneros globales en su secuencia comercial de 23 canciones. La Vida es Una también muestra a un Myke seguro de sí mismo, graduado en varios niveles de la industria musical: ya no es el joven adolescente que se hizo viral en SoundCloud, es una estrella internacional. En el álbum se atrevió a lanzar sonidos exploratorios que dan la bienvenida al movimiento corporal y al baile, así como al“romantiqueo”. Para conseguirlo, Myke lleva a sus oyentes por un viaje sonoro a través de música globalizada que incluye el pop alternativo, afrobeat y reggae.

Ed Sheeran - Eyes Closed

Ed compuso originalmente Eyes Closed unos años atrás. Comenzando como una canción de ruptura, la letra adquirió un significado completamente nuevo después de que Ed sufriera una pérdida desgarradora, lo que lo llevó de vuelta a la canción para su disco -. Eyes Closed captura la esencia del amor y la pérdida, que también se refleja en el video oficial. En él vemos a Ed en una salida nocturna seguido por un monstruo azul, que sirve como metáfora del dolor, Ed no puede sacudirlo, donde quiera que vaya, recordándole el vacío que queda en su vida.

Neeus - WAO

“Al principio WAO tenía un ritmo más pop. Luego de tener la maqueta del tema y escucharla varias veces se llegó a un punto de versionarla al género “jersey club”, pero adaptado al habla hispana”, explicó Neeus. Con referencias de canciones como Sticky de Drake, Just Wanna Rock de Lil Uzi Vert y Players de Coi Leray, la canción es a la vez familiar y totalmente novedosa, digna de un artista que no teme empujar y explorar nuevos límites.

Nuevo Elemento - Ya Te Olvidé

Una conmovedora melodía ranchera que trata sobre sanar el corazón después del fin de una relación tóxica, llegar a un lugar de amor propio, y finalmente decidir dejar esas personas negativas en el pasado.

Diferente Nivel - Si Me Caigo

Los integrantes de Diferente Nivel no descansan. Entre conciertos abarrotados en México y EE.UU. Abraham, Fede, Magdiel, Carlos y Arturo preparan un nuevo álbum para este 2023. El primer sencillo es Si Me Caigo, un corrido hecho al estilo tan único de estos artistas originarios de Sinaloa. “Es de esas rolas para salir adelante”, cuenta Arturo Balderas cantante y compositor de la canción. “Es buscar esa luz que te enseña el camino cuando tienes un momento complicado en la vida”, afirma.

Leon Leiden - Desammor Feliz pt. 2

Una canción para cuando estás triste, melancólico o nostálgico, pero no quieres una canción que te bajoneé, sino una canción que te haga ver algo malo desde un punto de vista más optimista. Es tanto para escuchar manejando, como para escuchar en tu casa, como para poner en el party.

Conexión Divina - Anestesia

La letra compuesta por Ashlee y la música por Liz, Anestesia marca la diferencia del álbum Tres Mundos. “Esta es una canción que tiene sonidos que te hacen sentir como si estuvieras en el cine. Es algo un poco diferente a el género, pero a la vez mantiene la esencia”, explican Conexión Divina sobre Anestesia. Y agregan que: “Fue una de las canciones más divertidas de grabar porque tuvimos la libertad de añadir efectos en la música”.

Salma - Siempre Nada

Para Siempre Nada, Salma tuvo diversas fuentes de inspiración, partiendo de la sentimental y que conecta con todo aquel que la escucha, ya que todos hemos tenido una persona con la que podrías ser la pareja perfecta, y que, sin embargo, por alguna razón nunca logramos formalizarla o concretarla, situación que nos deja confundidos, decepcionados y muchas veces, con el corazón hecho polvo. Para esta poderosa canción Salma unió su talento al lado del cantante colombiano Nabález, quien ya había trabajado anteriormente con ella y que supo integrar a la perfección su estilo y sonido a la creación de Salma.

Totoy el Frío, Fenix the Producer - Backwood

La canción refleja la realidad de lo que se vive en la calle y, al mismo tiempo, busca transmitir un mensaje de superación. Es una oda al barrio, un homenaje a las raíces y a las personas que lo habitan. En un mundo lleno de obstáculos y dificultades, Backwood busca ser un rayo de esperanza y una motivación para seguir adelante y superar los retos que se presenten en el camino. Con este mensaje, la canción se convierte en un himno para los jóvenes que luchan día a día por conseguir sus sueños y mantenerse fieles a sus raíces y valores.

Pitizion - Nadie me Vuelve a Joder

El tema nace de una experiencia personal de la artista y de la reflexión que surgió después de haber atravesado situaciones difíciles. A través de su letra, Pitizion nos invita a marcar un precedente en nuestra vida, a valorarnos y a darnos nuestro lugar, para que nadie más tenga el poder de hacernos daño. Es un himno a la fortaleza y al aprendizaje que surge de circunstancias complejas que enfrentamos en nuestra vida.

Cosculluela “El Príncipe” & Gabdy Malav - Bad Bitch

Gabdy Malav se inspira en la historia de esta sensual mujer que sabe jugar el juego de los hombres, junto a los versos de El Príncipe que nos relatan la aventura, dentro de una aventura, en un juego de palabras que cuentan una historia de lujuria.

Immasoul - Wifey Material

Un tema que habla de una relación pasional y monógama entre dos personas en la que la artista se atreve a referirse a sí misma como Wifey Material un concepto controversial que socialmente ha sido referido a las mujeres que se comportan y presentan de una forma, pero Immasoul redefine contando una historia de amor longevo y su deseo de una complicidad profunda que se ha visto fracturada.

Izzy - Baja y Sube

La canción cuenta con un video grabado en Puerto Rico y fue dirigido por el talentoso Young Rey Justin. Baja y Sube habla sobre el gran amor que Izzy siente por esa persona especial en su vida, quien lo hace sentir como si estuviera en el cielo cuando están juntos, aunque a veces ella no lo quiera. Baja y Sube es una canción llena de energía y pasión que refleja la intensidad de los sentimientos de Izzy. El video, grabado en la ciudad de Los Ángeles , muestra a Izzy en una búsqueda por su amada.

Vikina - Now That’s what I Call Dance Perra

“Este proyecto se trata de sumergirse directamente en el espacio de la música electrónica latina porque realmente creo que es donde el movimiento va a crecer, y estoy emocionada de explorarlo. Siempre ha sido una gran influencia en Miami, de donde soy”, comparte Vikina, “Mientras que mi música anterior se ha inclinado hacia el pop, Now That’s what I Call Dance Perra será mi primer EP dirigido a DJs y al género techno con un toque latino. Claro, es perfecto para cualquier fiesta, o motivación para el gimnasio, pero he creado este paquete específicamente para DJs que quieren infundir sus sets con temas frescos y divertidos”.

Jesús Mendoza - Ando Dolido

“Un tema de desamor con el que creo que muchos se van a identificar, ya que en muchas relaciones tóxicas es muy común terminar y volver, sin darnos cuenta que no valen la pena. Cuando esto pasa, normalmente uno anda deprimido, pero el chiste es no se dejase caer, y siempre echarle pa´delante” comentó Jesús Mendoza.

Sebastián Llosa - Los Mejores Años

La canción se inspira en la historia de una relación larga que no termina de funcionar, dejando atrás la sensación nostálgica que quizás los años que pasaron juntos fueron los mejores de sus vidas. Sebastián explora la nostalgia y el resentimiento que se tiene al dejar una relación importante, así como las razones por las cuales uno se queda por tanto tiempo.