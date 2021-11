Camila Cabello revela una de las razones que la hizo separarse de Shawn Mendes

La separación de Camila Cabello y Shawn Mendes nos tomó a todos por sorpresa, en especial cuando recién habían viajado a Oaxaca, México, en unas divertidas vacaciones familiares. Sin embargo, entre la pareja las cosas ya no parecían funcionar como al principio, y a su regreso revelaban a mundo entero que tomarían caminos separados. A pesar de que informaban que se llevarían muy bien y que la amistad entre ellos se fortalecía cada día más, no habían expresado las causas que los hicieron poner punto final a su romance. Hasta ahora.

“Antes de la pandemia me sentía muy agotada. He estado trabajando bastante y sin parar desde los 15 años. Casi no estaba en casa”, reveló la cantante en una charla con Time to Walk (Apple TV). En su entrevista, Camila abrió su corazón para revelar la crisis de ansiedad que vivió en los últimos años y cómo poco a poco le fue afectando.

“No tuve tiempo para saber quién era fuera de mi carrera. Súmale a eso las luchas con mi salud mental. Con esos niveles tóxicos de estrés ni siquiera sufrí un colapso porque, simplemente, lo superaba. Estaba exhausta en todos los sentidos”, dijo sobre el tema que no había tocado en el pasado.

“En este momento me sentí como si estuviera corriendo un maratón con la pierna rota. Seguía trabajando, pero era extremadamente difícil”, explicó. De manera metafórica, continuó: “Desearía haber dicho: ‘Déjenme detener un segundo para conseguir un yeso para mi pierna rota y darme un poco de terapia’. Pero no lo hice. Luego vino la pandemia y esto se hizo más grande”.

Camila se dio cuenta de cómo poco a poco las diferentes partes de su vida iban cayendo sin que hiciera algo al respecto. “Me sentí terriblemente ansiosa, inestable. De repente esta cosa me estaba distrayendo de mi trabajo, ya no era la misma. Así que me quedé con mi ansiedad y mis problemas, y esto se interpuso en mi relación, en el camino de mis amistades, de mi tiempo en casa. No me sentía bien”, dijo de lo más sincera.

Aunque lucha contra la ansiedad, misma que considera una buena amiga por lo bien que la conoce, la cantante procura no tomar decisiones basadas en su estado de ánimo. Y sobre el tiempo en confinamiento, agregó: “Me quedé sola con mi ansiedad y con mi mente. Eso estaba interfiriendo en mi relación”.

Camila Cabello, en busca de una mejor salud mental

La también actriz de 24 años está consciente del problema tan grande que puede ocasionarle el dejar que la ansiedad tome las riendas de su vida, por ello es que decidió buscar ayuda profesional para mejorar día a día. “He intentado diferentes tipos de terapia como meditación, ejercicio, cambié mi alimentación, y la manera en que organizaba mi tiempo para asegurarme de que había un balance”, contó mucho más tranquila, segura de que lo que necesita ahora es tiempo para ella misma y sanar por completo.