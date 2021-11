Camila Cabello y Shawn Mendes anuncian que terminaron su noviazgo

Camila Cabello y Shawn Mendes han terminado.

Después de dos años juntos, la popular pareja de Hollywood ha decidido tomar caminos separados. Así lo anunciaron por medio de sus redes sociales con un anuncio en conjunto, para que los fans sepan que están regresando a ser “mejores amigos” a medida que le ponen fin a su relación.

“Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca”, dice el mensaje. “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”.

Ambos publicaron el mismo mensaje en sus historias de Instagram el miércoles por la noche y firmaron el mensaje como “Camila y Shawn”.

©Camila Cabello





Como aludieron en su comunicado, Mendes y Cabello ya habían sido amigos durante años antes de que comenzaran su relación sentimental. La pareja grabó su primera colaboración en 2015, el sencillo debut de Cabello “I Know What You Did Last Summer”. Después de eso, unos años después, los dos lanzaron “Señorita” justo antes de su primera aparición pública como pareja en el verano de 2019.

La pareja acaba de celebrar su segundo aniversario en julio, y cada uno subió imágenes que mostraban su afinidad por la PDA.

“Feliz aniversario Kuko ❤️”, ella escribió en ese momento. “Aquí hay más alegría, más amistad y más amor ❤️”.

Mendes mantuvo el asunto de forma más simple y directa, escribiendo: “Felices 2 años, mi bebé ♥ ️”.