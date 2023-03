Por primera vez, Eugenio Derbez habla del grave accidente que sufrió su hijo Vadhir: ‘Se me bajó la sangre’

En agosto del año pasado,Eugenio Derbez sufrió un fuerte accidente que lo dejó en cama y con múltiples fracturas. Sin embargo, aunque el proceso ha sido doloroso, el actor hoy se encuentra visiblemente recuperado, por lo que ha retomado su agenda social y laboral. Lo que muchos no saben es que, apenas unos días antes de aquel percance, otro miembro de la familia Derbez sufrió una aparatosa caída que pudo haberle costado la vida. Fue precisamente el intérprete de 61 años quien recordó este angustiante momento, del que no había hablado hasta ahora.

©PANTAYA



Los Derbez están por estrenar la tercera temporada de su reality

Eugenio concedió una entrevista a Ventaneando (TV Azteca) en la que habló del accidente que sufrió su hijo Vadhir durante las grabaciones de la nueva temporada de la serie De Viaje con los Derbez (que se estrenará el 7 de abril en Prime Video), las cuales se llevaron a cabo en Jamaica. “10 días antes de mi accidente tuvimos otro accidente muy fuerte en la familia, muy fuerte. Nadie lo sabe, es más es la primera vez que lo digo”, comentó el actor mexicano.

“Estábamos en uno de los pocos días que nos dan de descanso en la serie, estábamos en una casa que nos rentaron en Jamaica, en los más alto de la montaña. Vadhir acababa de tomar un curso de parapente y dijo: ‘Estaría increíble poder volar’ -en un paramotor, porque tienen una hélice atrás-, yo le dije: ‘Vadhir, es el día de descanso, no quiero que te vayas solo, pero quiero quedarme a descansar’, me dice: ‘No, quédate, papá’ y le digo: ‘No, si vas, yo voy’”, recordó Derbez.

©@vadhird



Vadhir se desplomó mientras volaba en un paramotor

Eugenio contó que para mala suerte de su hijo, las condiciones climáticas les jugaron en contra ese día, por lo que Vadhir tuvo problemas para aterrizar, según dijo por medio de la intercomunicación de sus cascos. “Me dijo: ‘Creo que no voy a poder’, le dije: ‘Vete para otro lado, pero no intentes aterrizar aquí’. Al estar tratando de aterrizar, de repente, no sé qué mueve, le llega un aire y lo veo, enfrente de mí, cómo se desploma, se le dobla el paracaídas y se desploma”, relató.

Eugenio admitió que estas imágenes fueron desgarradoras para él. “Lo que yo sentí no te lo puedo describir, estuvimos buscándolo como una hora, la gente que estaba por ahí, porque el equipo de producción no estaba, estaba un muchacho que nos dejan de chofer”, detalló. “A mí se me bajó la sangre, corría como loco. Aparte cayó en una parte donde no puedes ver, había árboles y era selva cerrada donde no puedes ni meterte, por supuesto que Vadhir está vivo, gracias a Dios, pero no te puedo describir lo que viví en esos momentos”, confesó.

©@vadhird



Eugenio vivió momentos angustiantes por el accidente de su hijo

Por fortuna las lesiones fueron menores

“Después supimos que tenía un dedo roto y estaba todo cortado por todos lados, pero estaba bien, afortunadamente vivo”, dijo Eugenio, recordando el alivio que sintió entonces. “Fue todo el día de hospital, búsqueda y luego el canijo chamaco, se quiso regresar a buscar las cámaras que traía, porque siempre vuela con tres cámaras, entonces mandamos a toda la producción y se logró. Es lo peor. Esa hora en la que yo no lo encontraba no se la deseo a nadie, fue muy feo”, reconoció.

Eugenio contó que fue tras ese accidente que él y Vadhir decidieron irse de viaje juntos, y fue precisamente donde él se lastimó gravemente. “Justamente es cuando me dice Vadhir: ‘Papá quiero hacer un viaje contigo’, es cuando hacemos este viaje, él y yo solos donde me rompo el hombro jugando realidad virtual en un cuarto. Yo le digo: ‘No puedo creer que tú te hayas caído de un paracaídas y te hayas roto un dedo y yo me haya caído del piso y me haya roto el hombro en 17 pedazos’”, contó, destacando la ironía de la situación.

©@ederbez



Afortunadamente el percance no pasó a mayores