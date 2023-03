Jamie Lee Curtis honra a su hija con un detalle de su Oscar

Jamie Lee Curtis no puede dejar de sonreír desde el domingo pasado, cuando durante la 95a ceremonia de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, recibió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su participación en Everything Everywhere All at Once. Es la primera vez que se alza con este reconocimiento, y con él, ahora tiene un detalle especial en honor a una de sus hijas.

Jamie y su esposo, Christopher Guest, formaron una familia al adoptar a sus dos hijas, Annie, de 36 años; y Ruby, de 26. La actriz siempre las ha apoyado en sus decisiones, como cuando en 2020 Ruby le envió un mensaje de texto a su madre para mostrarse abiertamente como una persona transgénero.

Aunque en aquel entonces la chica sentía nervios y temor por lo que fueran a pensar sus padres, hoy cuenta con Jamie Lee como la mayor cómplice, tal como lo demostró en una entrevista posterior a su logro en Hollywood.

“En apoyo a mi hija Ruby, voy a llamarlo ello/ellos”, dijo Curtis con los ojos llorosos al referirse a su estatuilla con género no binario. ”Simplemente los llamaré ‘ellos’. Ellos/ellos, y lo están haciendo muy bien, se están adaptando, y yo, en mi vida, nunca vi en un millón de años que viviría estos días, y estoy muy conmovida por todo el asunto”, agregó orgullosa durante una charla para Today Show.

El primer Oscar de su carrera

Luego de casi 40 años de su debut en el cine, Jamie Lee Curtis obtuvo su primer Oscar por su papel como Deirdre Beaubeirdra en Everything Everywhere All at Once. La cinta era la favorita de la noche con 11 nominaciones a la estatuilla, llevándose siete, incluyendo Mejor Película.

©GettyImages



Ruby Guest, Christopher Guest, Jamie Lee Curtis y Annie Guest

Jamie Lee Curtis debutó en el cine en 1978 en la cinta Halloween, como la inolvidable Laurie Strode. Desde entonces ha tenido una vasta carrera en el cine y la televisión, la cual ha ido en ascenso hasta la gran noche del domingo, cuando por fin se llevó la tan anhelada estatuilla.

