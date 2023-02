Shakira: ‘Tuve ese sueño de que los hijos contaran con sus padres bajo el mismo techo’

A pesar de siempre mostrarse con una sonrisa y expresar sus sentimientos de manera muy abierta en sus canciones, Shakira no la ha pasado nada bien desde su separación con Gerard Piqué. Ambos fueron pareja durante una década y tuvieron dos hijos -Milan y Sasha-, algo que para la cantante iba más allá, pues era ver hecho realidad el sueño de formar una linda familia. Un sueño que llegó a su fin el año pasado y del que habló por primera vez en televisión este lunes por la noche.

“Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesitaba un hombre para completarse, una familia. Yo también tuve ese sueño de que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo”, dijo sincera en la esperada entrevista con Enrique Acevedo, la primera en TV desde que confirmó su separación con el ex jugador del Barcelona.

Al igual que en BZRP Music Session #53 y TQG, sus recientes colaboraciones musicales con Bizarrap y Karol G respectivamente, Shakira se mostró tranquila, honesta y dispuesta a hablar de todo, aunque se fuera directo en contra de su ex. Reveló que aquel sueño que vivió en carne propia y que tuvo que ver desmoronarse cuando las cosas ya no funcionaron con su expareja, además de que él inició una relación con Clara Chía.

“Hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir y ser un ejemplo para mis hijos de que se puede, se puede sobrevivir a los embates de la vida”, expresó.

Shakira, independiente y en busca de su propia felicidad

Resignada y dispuesta a seguir adelante por sí misma, agregó: “No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera. Y a mí con mis dos niños lo ha hecho”.

Shakira continuó: “He encontrado que esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre... Yo he sido siempre bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado comprenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma en la vida hoy en día, me siento completa”.

La vida que tenía en mente y la catarsis musical

Aunque su meta desde pequeña fue ser exitosa en el mundo de la música, en su vida personal había otra imagen lejos de los escenarios. “He vivido la riqueza y la pobreza, y me veía en una granja criando vacas y a mis hijos, aunque luego la vida me ofreció otra cosa”, asegura.

Sobre las canciones que escribió a raíz de su separación, la intérprete de Monotonía contó cómo le han ayudado a sanar el corazón roto. “Mis letras son más elocuentes que yo misma y siempre trato de utilizar mis canciones como una catarsis, es mejor que ir al psicólogo”, agrega con una sonrisa. “Fue como pasar un proceso de duelo. Este tipo de momentos hay que pasarlos para sacar músculo emocional. Fue un momento de honestidad brutal. Alguien debería haber tomado una foto de cómo empecé y cómo acabé la sesión. Fue un desahogo para mi proceso de sanación”, dice.

Sus hijos, el mayor apoyo

Por supuesto que Shakira hará todo por proteger a sus hijos y ellos continuarán en contacto con su padre una vez que la mudanza a Miami sea un hecho. Y aunque mucha gente la señala por lanzar temas con indirectas a Piqué por cómo podría afectar a sus hijos, Shakira aclaró que ellos están involucrados en el proceso creativo de sus recientes hits.

“Sasha tuvo la idea del robot en Te felicito y Milan la del fuego verde”, confirmó. Además, Milan fue quien la animó a trabajar con Bizarrap. “Me dijo: ‘Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino”, cuenta emocionada de cómo su hijo le explicó lo grande que sería que cantara con él. Para gusto de Milan, mamá le tenía una sorpresa: “Le digo: ‘Mira, mira. Mira quién me ha escrito’”, contó con los mensajes del argentino en su teléfono.

Una nueva visión hacia el futuro

En su charla, no se olvidó de sus fans, quienes le han brindado todo su apoyo en estos momentos, convirtiendo sus temas en un verdadero éxito. “Me he sentido realmente apoyada de una manera que jamás pensé. Estoy lista para el siguiente round, para que la vida me diga qué más hay”.

Y concluyó: “Ahora voy de subida, tengo más confianza en mí misma. Lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentarse a situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia y yo no creí que podía llegar a ser fuerte. Siempre me creí más bien frágil. Pero hay que tener fe en uno mismo”.

