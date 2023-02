El verso que Osvaldo Ríos le obsequió a Shakira para uno de sus éxitos

Desde mucho antes que Shakira empezara a contarnos en sus canciones los detalles de desamor que vive con Gerad Piqué, la colombiana se inspiraba en sus amores para crear aquellos temas que se volvieron un éxito y que la llevaron a la fama internacional. Una de ellas incluso la ayudó a componer su ex novio, el actor Osvaldo Ríos, quien reveló que en su tiempo juntos le regaló un verso que seguramente has cantado a todo pulmón.

Osvaldo Ríos, de 62 años, recordó de la forma más tierna su relación con la originaria de Barranquilla. “Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí. Yo le escribía poemas y ella me escribía canciones”, dijo en entrevista con Chisme No Like.

En medio de una charla muy emotiva que sólo le inspiraba sonrisas en cada recuerdo que llegaba a su mente, agregó: “Por ahí alguna vez le regalé un verso dentro de un poema, que ella me dijo: ‘Nene, ¿te puedo usar este verso para una canción que estoy escribiendo?’. Yo le dije que sí, eso ya es tuyo, no es mío. Yo te lo regalé”.

La canción a la que se refiere es No Creo, de su segundo álbum de estudio, ¿Dónde están los ladrones? (1998). “Tiene este verso: ‘Quiero ser tu firmamento. De tu boca una canción, de tus alas siempre ser el viento’. Ese verso ella me pidió permiso para incluirlo y fue un regalo que yo le hice”, continuó.

Las canciones en servilletas que Shakira le dedicó a Osvaldo Ríos

La pareja mantuvo una relación a mediados de los 90s, misma que él recuerda con mucho cariño y que a Shakira la inspiró desde el fondo de su corazón con letras que quedaron plasmadas en sus primeros álbumes de estudio. Entre ellas estuvo Moscas en la Casa, el sexto y último sencillo de ¿Dónde Están los Ladrones?, lanzado en el verano de 1999.

“Fue una canción muy linda que se me escribió entre muchas otras que ya son del conocimiento público, como Tú y Ojos Así”, agregó el actor puertorriqueño. Y confesó: “Las tengo prácticamente guardaditas en servilletas porque ella escribía en ellas. Shakira compone en servilletas de los aviones. Al menos lo hacía cuando estábamos juntos. La musa le daba en los aviones y escribía en servilletas”.

Una pareja que por poco pasa por el altar

Durante su estancia en La Casa de los Famosos 2, Osvaldo recordó que estuvo a nada de casarse con Shakira. “Teníamos planes de casarnos y todo, habíamos visto casa”, recordó Osvaldo, y reveló que hasta la fecha sigue siendo amigo de Tonino, hermano de la cantante. “Lo mejor que le pasó fue no seguir conmigo”, dijo ante sus compañeros.

