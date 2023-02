Laura Flores habla de la angustia que vivió cuando su hijo autista fue hospitalizado: ‘Me sentí culpable’

No hay nada que cause más aflicción a una madre que ver a su hijo ser hospitalizado. Eso lo sabe bien Laura Flores, pues hace tiempo lo vivió con Alejandro, uno de sus hijos. La actriz se ha sincerado sobre aquel duro episodio en el que el jovencito de 15 años, quien tiene un tipo de autismo, fue ingresado de urgencia a un hospital en Miami debido a un procedimiento al que se sometió, por iniciativa de ella, con el fin de bajar de peso.

Uno de los hijos de Laura tuvo que ser hospitalizado de urgencia

Laura contó recientemente en el programa De Primera Mano (Imagen Televisión) que su hijo Alejandro efrentó complicaciones el balón gástrico que le habían colocado empezó a oprimirle algunos órganos, lo que a su vez provocó que vomitara sangre. “En marzo del año pasado se le puso un balón gástrico, mi hijo tenía sobrepeso, entonces, en ese momento dije: ‘Es el balón gástrico’, contó.

“Él no podía respirar, tenía mucha presión en el pecho, y efectivamente el balón gástrico le estaba presionando el duodeno y el páncreas, formando líquidos, el riesgo grave es que se le fueran a los pulmones provocando un edema pulmonar y este susto no te lo puedo ni describir”, confesó la intérprete.

“Yo me sentí culpable, fui la que promocionó esto, que mi hijo bajara de peso, pero el médico me dijo ‘la obesidad no es opción’, y uno busca lo mejor para los hijos, sin embargo, la culpa no me dejaba”, admitió la actriz, quien es madre además de María, Patricio y Ana Sofía.

Afortunadamente el jovencito logró recuperarse

En una charla posterior en el programa radiofónico Todo para la Mujer (Radio Fórmula), la estrella de telenovelas detalló que el procedimiento en el que le fue colocado el llamado balón gástrico a su hijo fue realizado en Colombia. “El médico me autorizó hacerle este procedimiento y de hecho el médico gastroenterólogo, que es un argentino radicado en Estados Unidos, me dice: ‘No señora (no hay culpabilidad), lo que hizo usted fue correcto, lo que pasa es que hay riesgos en todo procedimiento’”, contó.

Sin embargo, para ella no fue sido fácil asimilar lo ocurrido. “Lo primero que hice fue pedirle perdón”, dijo sobre lo que sucedió cuando el adolescente fue dado de alta. Tras esta angustaiante experiencia Laura se dijo arrepentida de haber tomado este camino para que su hijo bajara de peso. “No estoy a favor ni en contra del balón gástrico, simplemente es una opción que no contemplaría jamás para mi ni para un ser querido; hay otras opciones para perder peso”, expresó en la entrevista a De Primera Mano.

El hijo de Laura Flores y su diagnóstico de autismo

Alejandro, quien al igual que Ana Sofía fue adoptado por la actriz hace varios años, tiene autismo de alta funcionalidad, según lo ha contado la propia Laura. “Eso significa que es mucho más inteligente que todas las personas que estamos sentadas aquí, pero es cuando él quiere”, explicó en su visita el programa radiofónico mexicano.

“Si no tiene ganas de hablarte, pues no te va hablar, pero si tiene ganas de hablarte te va a una cátedra de cualquier cosa que menos esperes”, señaló, y ante la duda de Shanik Berman, una de las anfitrionas, reveló que su hijo recibe bien las muestras físicas de afecto. “De hecho, ahorita mis otros dos pubertos (Patricio y Ana Sofía) no me hacen caso, los quiero besar y se hacen así (a un lado) y Alejandro sí (se deja)”.

Laura es madre de dos adolescente por vía de la adopción

