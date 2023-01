Además de aguantar las rimas, hay quienes aseguran que Clara estaría molesta por otra línea en particular, la que dice lo siguiente: “Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me supliques”.

Ya que esto significaría que Piqué, en algún momento, habría tenido la esperanza de que la colombiana lo perdonará. Recordemos que el tema se grabó a mediados de agosto, casi mes y medio después de que Shakira y Piqué anunciaran su ruptura...