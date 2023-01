Tras confirmarse la relación de Piqué y Clara Chía, Shakira se sentó a escribir con Keityn y Bizarrap

Confesó que demoraron bastante en completar el tema. “Esta es la canción a la que más yo le he echado mente. Estuvimos tres días en Barcelona en casa de Shakira, incluso ‘Biza’ cumplió años en uno de los días de la sesión con ‘Shaki’”. De acuerdo con las fechas, el cumpleaños del DJ fue el 29 de agosto.

Sobre las críticas que ha recibido la canción así como la postura de Shakira, Keityn expresó que cada quien es libre de expresarse como mejor le funcione. “Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera. Ella es artista no la pongan a hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera yo estoy de acuerdo, ella está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer”.

Literal, Shakira es una rehén en su casa

Además de hablar de cada una de las estrofas del tema, y de revelar el sentir de ‘Shaki’, Keityn contó cómo fue encontrarse con Shakira, confirmando que los alrededores de su casa en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, está lleno de cámaras. “La casa de Shakira, bro... paparazzis por todos lados. Yo entro por la parte trasera siempre y hay como tres o cuatro carros con gente esperando movimiento y se siente así, está incómoda con eso”, contó el cantautor.