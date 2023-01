La esposa de Ricardo Montaner despeja las supuestas diferencias con su nuera gracias a este tierno gesto

La esposa de Ricardo Montaner, Marlene Rodríguez, dedicó una tierna felicitación a su hijo Ricky Montaner y su nuera, Stefi Roitman, por su primer aniversario de casados. Una vez más, la matriarca del clan deja claro que entre ella y Stefi no hay roces, sino todo lo contrario; tienen una gran relación casi como de madre e hija. Los rumores sobre una tensa convivencia entre ellas, se dieron después de la boda de Ricky y Stefi, la cual se dio justo hace un año, el 8 de enero.

©@stefroitman



Ricky y Stefi se casaron el 8 de enero de 2022

A través de su perfil en Instagram, Marlene compartió una serie de imágenes en las que aparecen Ricky y Stefi y les dedicó unas palabras cargadas de cariño: El uno para el otro sin duda. Dios los siga acompañando cada día de sus vidas. Te amo Lulita y a ti mi chino”. Marlene, quien tiene tres hijos con Ricardo Montaner, no solo dejó ver el cariño que siente por Stefi, sino que también reveló el nombre cariñoso con el que se refiere a ella, ‘Lulita’.

Cuirosamente, ‘Lulita’ es como se refieren entre ellas, pues Stefi respondió a la cálida felicitación de su suegra. “Te amo😍😍😍 Lulita de mi vida”, comentó la influencer. Ricky Montaner también escribió un “te amo” debajo del post de su madre.

“Todas mereceríamos una suegra como Marlene”, “Por más suegras así”, “Que bonito que la suegra tenga esos detalles”, fueron solo algunos de los comentarios sobre el bonito post que Marlene le dedicó a su hijo y su nuera.

¿Qué hay de las diferencias entre nuera y suegra?

Los supuestos rumores comenzaron casi después de la boda de Ricky y Stefi en Argentina. Se dijo que la joven había firmado un contrato de confidencialidad para no revelar antes de tiempo los detalles de su propia boda. También se comentó que el look que Marlene había llevado a la boda de su hijo no era el apropiado, pues lució de color blanco, el cual solo está reservado para la novia.