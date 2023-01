Clarissa Molina y Vicente Saavedra se comprometieron en marzo de 2022, durante unas vacaciones en las Islas Vírgenes. La boda se tenía prevista para los primeros días de este 2023, pero la pareja decidió esperar un poco más.

Ante las cámaras de El Gordo y la Flaca, ‘Clari’ se confesó con Raúl de Molina sobre su decisión. “Yo decidí mover la fecha, obviamente porque había cosas, o sea, no estaba pasando lo que queríamos porque la fecha era media complicada, había dos cositas que no estaban sucediendo”, explicó. “Dijimos: ‘¿Sabes qué? No tenemos prisa, vamos a mover la fecha’”, contó Clarissa. “Entonces todavía no tenemos fecha fija ni nada”.