¿Zurdo como papá? Rafa Nadal habla de su bebé y aplaza su anunciada retirada

Este año, Rafa Nadal lo cierra con la dicha más grande de su vida. En octubre pasado, el tenista y su esposa, Mery Perelló, recibieron a la cigüeña que les llevaba a su primer hijo, un niño que lleva el mismo nombre que el padre. Con esa alegría en el corazón y una sonrisa que no puede ocultar, Nadal está listo para pasar su primera Navidad como papá, algo que lo llena de emoción.

©Fundación Rafa Nadal





Discreto pero encantado de dar pequeños detalles de esta etapa tan increíble en su vida, el tenista habló de su bebé en una entrevista con Manu Carreño en el programa El Lagunero (Cadena Ser). “De momento va bien, lo tengo por aquí durmiendo, o sea, que no tengo problemas”, dijo contento de poder pasar tiempo con su pequeño sin descuidar su carrera y los compromisos que ello conlleva.

Aunque aún es muy pequeño para saber hacia dónde dirigirá su futuro, los fans del tenista no descartan que, como muchos deportistas, el Baby Rafa siga los pasos de papá. Y al ser el mejor tenista zurdo de la historia del tenis, Nadal respondió a la posibilidad de que su hijo sea izquierdo.

“De momento aún no lo sé”, respondió el feliz papá entre risas. Y siguiendo la broma, su entrevistador agregó: “Habrá que ver cuando coja la primera raqueta”, a lo que Nadal contestó: “Veremos”.

Una retirada sin fecha definida

La llegada del pequeño Rafa a la vida del tenista significó para muchos el plazo que Nadal había puesto para su retirada de las canchas de tenis. El español, nacido en Manacor, aseguraba que al tener en sus brazos a su primer hijo, su carrera pasaría a segundo plano e incluso se retiraría para disfrutar al máximo su tiempo con el bebé. Un tema del que se ha hablado en los últimos meses y que coincide con las lesiones del deportista que incluso lo obligaron a retirarse antes de la final de Wimbledon en julio pasado.

Sobre el tema, aseguró que la retirada no está definida: “No sé cuánto tiempo me queda, no sé lo que puede pasar mañana, pero bueno. Lo que sí sé es que sigo feliz haciendo lo que hago y que estoy con ilusión de empezar una nueva temporada”, dijo sin prisas por su despedida.

De hecho, parece haber aplazado aquella decisión hasta nuevo aviso: “Si me veo con opciones pues aquí sigo, de alguna manera yo soy un competidor y disfruto con eso. La gente se cree que soy un obsesionado de ganar y ganar. Y no es así. Yo soy, si se puede decir de alguna manera, un obsesionado de competir”.

