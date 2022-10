Rafa Nadal habla por primera vez sobre su paternidad

Ante su inminente debut en la paternidad, Nadal confesaba en junio pasado no tener previsto modificar sus planes en lo relacionado a su carrera. “La forma en que cambia la vida no lo sé, porque no tengo experiencia en ello, pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional”, comentaba en una conferencia de prensa.

Cuestionado entonces sobre la posibilidad de que su hijo decidiera seguir sus pasos en el tenis, respondió: “Me gustaría que creciera con los valores que el deporte aporta, pues es un ambiente muy positivo, pero de ahí a que salga tenista es muy complicado”.