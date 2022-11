Rafa Nadal se sincera sobre el embarazo de su esposa: ‘He pasado momentos difíciles’

El pasado 8 de octubre Rafael Nadal y Mery Perelló debutaron en la paternidad con el nacimiento de su primer hijo, un adorable bebé que lleva el mismo nombre de su famoso papá. Los primeros detalles de esta buena nueva fueron revelados por medios españoles, y fue hasta una semana después que el tenista de 36 años se refirió a este acontecimiento, agradeciendo el cariño recibido. Sin embargo, la carrera para convertirse en padres no fue del todo color de rosa, pues el mismo Rafa reconoció recientemente haber vivido momentos complicados durante el embarazo de su esposa.

©Rafa Nadal Foundation



Rafa y Mery se convirtieron en padres en octubre pasado

Nadal llegó a Argentina como parte de una gira que lo llevará además por Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y México. En su visita a Buenos Aires, el español ofreció una rueda de prensa junto a su colega, el tenista noruego Casper Ruud, con quien se enfrentará este 23 de noviembre en la cancha en un juego de exhibición.

Al hablar de este partido y de tour por América, Rafa se sinceró sobre la situación en la que se encuentra a nivel personal y profesional. “Fui padre hace relativamente poco, no sé cómo me va a afectar en el calendario de 2023... Hay que adaptarse”, comentó sobre sus planes, no obstante, dejó ver ver que mantiene la ilusión de seguir acumulando éxitos en su carrera.

©GettyImages



Nadal quiere ponerse en forma y seguir cosechando éxitos

“He pasado momentos difíciles físicos y momentos complicados en el embarazo de mi esposa. Me hicieron falta partidos en estos últimos meses”, admitió Rafa. Sin embargo, reconoció que está decidido a recuperarse, “(estoy) con ganas de trabajar, de ponerme en forma”, expresó.

“Mi primer objetivo es pasar más tiempo en el circuito real. Voy a trabajar de la manera que creamos que sea conveniente. Con la confianza y la ilusión de seguir adelante”, agregó.

A finales de septiembre, iniciada ya la cuenta regresiva para el nacimiento de su bebé, Nadal admitía estar pasando días muy duros. “No estoy bien. Han sido semanas difíciles, pocas horas de dormir, un poquito de estrés en general. Situaciones un poco más complicadas de lo habitual en casa”, reconocía sincero el jugador. “He tenido que lidiar con una presión diferente a la que estás acostumbrado en la vida profesional”, agregaba.