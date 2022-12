Gaby Espino pone un alto a la polémica: ‘Yo sería incapaz de burlarme de la condición física de nadie’

Gaby Espino usó sus redes sociales para zanjar la polémica que se originó hace unas horas, en las que algunos usuarios de las redes aseguraban que la actriz se había mofado de la condición que padece Aleska Génesis. Esta semana, la modelo compartió que estaba padeciendo de alopecia (pérdida de cabello) a consecuencia del estrés que siente por el caso contra Miguel Mawad, ex de Gaby Espino. La controversia con Gaby se dio luego de que la estrella de telenovelas usara un filtro en Instagram en el que aparecía sin pelo.

©GettyImages



Gaby Espino aclara la situación en un video en sus redes

Mientras jugaba con el filtro, Gaby se reía con sus compañeros, con los que está grabando una serie en otro país y decía que así iba quedar uno de sus colegas por el uso de rizadores y planchas para el pelo. Algunos usuarios no tomaron a bien lo del filtro y aseguraron que era un ataque directo a Aleska Génesis, quien recién compartió unas imágenes en las que mostró la pérdida de pelo.

Ante esta situación, Gaby usó sus redes para aclarar que de ninguna manera se mofaría de la condición física o mental de alguien y pidió una vez más que la alejen de las polémicas.

“Oigan lo que ustedes ven aquí en mis redes sociales es un reflejo de mi vida. Yo comparto con ustedes lo que hago, estoy en otro país, estoy haciendo una serie, me estoy divirtiendo muchísimo, estoy muy contenta. Yo sería incapaz de burlarme de la condición física de nadie de ninguna persona de ninguna”, dijo en su video, compartido en Instagram stories.

“Aquí en este espacio (sus redes) es para hacer cosas positivas, para hablar, para crecer, para ser mejor persona. Por fa, no me vinculen en problemas en los que no tengo nada que ver. Lo que sean cosas negativas, pleitos, aquí no es... Sáquenme de ahí porque ahí no pertenezco”, aseguró.