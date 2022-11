Gaby Espino rompe el silencio: ‘Ya llegaron a un límite y no lo voy a permitir’

Desde hace meses, Miguel Mawad, expareja de Gaby Espino, está inmerso en un plelito legal y mediático con la modelo Aleska Génesis. En medio de esta polémica, otros nombres han salido a la luz, como el de Gaby Espino y hasta Nicky Jam. Pese a las graves declaraciones que se han hecho sobre la actriz de telenovelas, esta ha preferido guardar silencio. Pero todo tiene un límite; así que cansada de todo el circo mediático que ha salido a la luz este año, Espino ya tomó acciones legales en contra del influencer Yao Cabrera, a quien acusa de querer cerrar su perfil de Instagram por órdenes de Aleska Génesis Castellanos –ex de Miguel Mawad y Nicky Jam– además de sus hermanas Michelle y Bárbara.

©GettyImages



Gaby Espino alzó la voz en contra de aquellos que la están hostigando

Como nunca, Gaby Espino usó sus redes sociales para abordar la delicada situación que vive, pues acusa a las hermanas Castellanos y a Marcos Ernesto Rodríguez, conocido como ‘Yao’, de querer cerrar su cuenta de Instagram por todos los medios.

Visiblemente molesta, Gaby alzó la voz para denunciar las arbietraridades que se están queriendo cometer en contra de su comunidad digital, por la que ha trabajado por tantos años. Además del video, la actriz agregó unas imágenes en las que verificarían sus acusaciones, así como el perfil de ‘Yao’.

Junto al video, la estrella de Santa Diabla escribió: “Me he mantenido al margen a nivel mediático, y he manejado la situación por la cual estoy atravesando, a traves de la vía legal. Una situación a la que no estoy acostumbrada, porque los que me conocen saben que jamás he estado involucrada en algo tan bajo como esto. Donde se maneja un doble discurso, ya que exponen una versión públicamente, mientras por otro lado amenazan, persiguen y pagan para amedrentar a todas las personas que ellas consideran tienen que ver en esta historia”.