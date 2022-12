Toni Costa enseña a su hija a usar las herramientas para armar su cama

Su casa, un sueño cumplido

Fue en octubre pasado cuando Toni dio a conocer que al fin se había comprado su propia casa en Miami. “Quiero decirles que esto que he hecho ha sido cumplir uno de mis sueños, un sueño que tenía en mente desde hace tantos años, que he podido cumplirlo gracias al trabajo, gracias al esfuerzo, gracias a las oportunidades que me han dado, a base de mucho sacrificio, a base de viajar mucho, dormir poco, de cada reto que me han puesto”, dijo a través de un video compartido en su perfil de Facebook.

El experto en zumba reconoció que sus acciones y todo el esfuerzo que ponía en su trabajo eran por su hija de siete años, fruto de su relación Adamari López. “Todo esto que hago, todo esto que consigo es para mi hija“, reconoció Toni. ”Yo quiero que ella se sienta orgullosa de su papá, así que Alaïa hija mía este sueño cumplido es por y para ti”.