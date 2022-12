Eugenio Derbez, emocionado en su primer evento público tras su accidente

Decidido a recuperarse por completo

Hace algunas semanas, Eugenio interactuó con sus seguidores en Instagram, y aprovechó para hacer una actualización de su estado tras aquel accidente. “He andado un poco desconectado desde lo del accidente y lo de la recuperación, pero voy muy bien. Aprovecho de una vez para (responder) a toda la gente que me pregunta que cómo voy, que como estoy, hay gente que piensa que todavía estoy en cama”, comentó entonces.

“Pero no, voy muy, muy bien, mejor de lo que yo esperaba, para haber tenido 17 fracturas en esta zona, estoy muy bien”, dijo mientras señalaba su hombro. “Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro. Me dijeron que no, nunca más”, contó. Sin embargo, el intérprete dijo estar decidido a refutar estre pronóstico. “Mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo. Pero bueno, estoy muy bien”, expresó.